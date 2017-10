Incidente Crutchlow Lorenzo/ Video Motogp: scontro tra i due sotto la pioggia nella Fp1 (Gp Giappone)

Incidente Crutchlow Lorenzo (LaPresse)

E’ iniziato con il botto il weekend della Motogp a Motegi: sotto la poggia ecco il primo incidente che ha coinvolto Lorenzo e Cruchtlow sulla pista di Motegi, tormentata da una forte pioggia, che promette di infastidire i protagonisti del motomondiale per tutto il Gp del Giappone. La dinamica dei fatti è abbastanza semplice e per fortuna l’incidente non ha provocato alcun danno ai piloti protagonisti, che dopo questa turbolenta Fp1, hanno disputato il resto del programma della giornata senza problemi. Come si vede nel video nella curva 9 della pista giapponese, Cal Crutchlow giunge piuttosto forte in vicinanza del ducatista, che invece risulta più lento. Il britannico quindi è costretto a rallentare il ritmo ma complice la pista scivolosa, perde il controllo della sua Lcr Honda e cade trascinando con se nella ghiaia anche la Desmo dello spagnolo: la corsa di entrambi si conclude poco più in là sulla ghiaia ma fortuitamente piloti e moto vengono presto tirati in piedi. Quanto accaduto chiaramente ha innervosito Lorenzo che ha mostrato il suo disappunto con Crutchlow ma non si registrano altri strascichi nella Fp1.

SUBITO IN PISTA

Non avendo infatti riportato alcun danno particolare sia i piloti coinvolti nell’incidente occorso nella Fp1 del Gp del Giappone come le loro moto, Jorge Lorenzo e Cal Crutchlow sono presto tornati in pista a Motegi per disputare la seconda sessione di prove libere del venerdì. La Fp2, che si è svolta nuovamente su pista bagnata, ha visto protagonisti entrambi i piloti coinvolti nel brutto incidente, ed entrambi sono riusciti a ottenere prestazioni convincenti, nonostante la forte pioggia. Lo spagnolo della Ducati infatti ha raccolto il quarto miglior tempo con il crono di 1.55.234, mentre il britannico della Lcr Honda ha chiuso la sua prova nono con il tempo di 1.56.149. Tempi che a confronto, risultano migliori di quelli fissati nella Fp1, visto che Lorenzo ha guadagnato più di un secondo mentre Crutchlow ha guadagnato 7 centesimi abbondanti.

