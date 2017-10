Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 qualifiche live: pole position e tempi (Gp Giappone 2017 Motegi)

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 14 ottobre, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2017 sul circuito di Motegi, che ospita il quindicesimo appuntamento con il Motomondiale 2017. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position per la gara che segna l’inizio dell’ormai tradizionale trittico di gare del mese di ottobre in Estremo Oriente; sono chiaramente condizionati da sette ore di fuso orario, dunque a beneficio di tutti gli appassionati facciamo il punto su questi orari scomodi. Si parte alle ore 2.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 6.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 7.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 7.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MotoGp, le qualifiche in diretta live

MOTOGP, QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale, ma per tutti gli appassionati bisogna ricordare che le qualifiche saranno visibili anche in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo una delle gare comprese nel pacchetto visibile a tutti. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini, pronti a raccontarci tutto dal tracciato che dal 2010 fa parte del calendario iridato. Per quanto riguarda invece le classi minori, Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), anche se non comprenderà la FP3. Gli appassionati però potranno seguire tutto il resto in tempo reale, a patto di puntare la sveglia... Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

IL PRONOSTICO

Andrea Dovizioso o Marc Marquez? Si infiamma il duello. I due piloti si sono divisi le prime sessioni di prove libere, rendendo davvero complesso il pronostico. Lo spagnolo ha dominato in FP1, l'italiano ha risposto abbattendo il tempo del rivale in FP2. La bilancia però potrebbe pendere a favore del pilota della Honda, e questo per una serie di ragioni. Innanzitutto il distacco tra i due è minimo: lo scarto è stato infatti di 43 millesimi. E ciò nonostante Marquez abbia girato per gran parte della sessione con gomma usata. La terza ragione è tutta "personale": ormai abbiamo imparato a conoscere Marquez, per cui sappiamo che nel primo giorno di lavoro tende a nascondersi, a spingere al limite la moto in punti della pista dove gli altri non osano per conoscerla e comprende dove può arrivare. Le sue cadute nelle libere sono celebri, ma di sicuro non sono frutto di distrazioni, tutto l'opposto. Insomma, Dovizioso dovrà scendere in pista col coltello tra i denti per conquistare la pole position. (agg. di Silvana Palazzo)

LIBERE 1, COSA È SUCCESSO?

Marc Marquez è il più veloce nelle libere 1 del Gran Premio di Motegi in Giappone. Lo spagnolo della Honda, che qui gioca in casa, fa segnare il tempo di 1.55.418, miglior tempo della prima sessione di libere. Lontanissimi tutti gli altri. Il secondo, Aleix Espargaro su Aprilia, è secondo ad oltre 8 decimi. Terzo tempo per Scott Redding, staccato di oltre un secondo. Quarta e quinta posizione per le due Ducati di Jorge Lorenzo e Dovizioso, che qui si gioca il titolo Mondiale. In grossa difficoltà Valentino Rossi, che chiude le PL1 con un distacco di oltre tre secondi, in diciannovesima posizione. Prestazione di gran lunga migliore per il suo compagno di squadra, Maverick Vinales, che chiude al nono posto una prima giornata complicata per le Yamaha. Sesto tempo per Zarco, con la Yamaha clienti, con il francese che chiude davanti a Crutchlow e Alex Rins. Il distacco di Vinales sui piloti Ducati è di soli due decimi, nonostante il secondo e mezzo di ritardo accusato da Marquez. Le prime prove libere sono state caratterizzate da pista bagnata, che ha messo in luce le doti dei 'soliti' piloti, bravi ad esaltarsi in queste condizioni di gara, da Espargaro a Redding, inclusi Zarco, Crutchlow e Rins. L'altro italiano, Andrea Iannone, ha chiuso le prime libere del mattino a Motegi in tredicesima posizione, distante quasi due secondi e mezzo dal miglior tempo di Marquez.

LIBERE 2, COSA È SUCCESSO?

Grande risposta di Andrea Dovizioso nelle prove libere 2, anche queste disputate su pista bagnata. La Ducati ufficiale del forlivese si piazza davanti a tutti grazie al tempo di 1.54.877, il miglior tempo di giornata, sei decimi in meno rispetto a quanto fatto segnare da Marquez nelle prime prove. Sorpreso il pilota della Honda, che per una manciata di millesimi (43) non riesce a stare davanti al Dovi in queste seconde libere del Gran Premio di Motegi, a dimostrazione di come la Ducati possa essere in grado di lottare per qualcosa di più che un semplice podio. Ricordiamo come già lo scorso anno la Ducati si fosse resa protagonista di una corsa molto importante, conclusasi con un bel podio. Quest'anno, l'obiettivo deve essere la vittoria, che consentirebbe a Dovizioso di recuperare punti importanti su Marquez in ottica mondiale. Un successo che varrebbe doppio, dal momento che Motegi è sempre stata considerata come la patria della Honda Repsol, la casa costruttrice per cui lo spagnolo corre praticamente da sempre. Si conferma tra i più veloci in pista anche Aleix Espargaro, pilota Aprilia, che chiude in terza posizione davanti a Jorge Lorenzo. L'altro pilota ufficiale Ducati non è veloce quanto Dovizioso ma neanche così lontano (3 decimi di distacco). Quinto tempo per Zarco, ad oltre mezzo secondo, che chiude davanti a Petrucci e Iannone. Il pilota di Vasto recupera in queste seconde libere, girando 7 decimi più lento del miglior tempo del Dovi. In recupero anche le Yamaha ufficiali, con Vinales undicesimo e Rossi dodicesimo, staccati di un secondo e mezzo dai primi.

GP GIAPPONE: GLI INIZI COMPLICATI

In attesa di vivere questa grande giornata (ma forse sarebbe meglio dire nottata), facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale in Giappone. Una storia piuttosto lunga, come è normale che sia visto che il Giappone è una delle patrie del motociclismo, attualmente soprattutto per i suoi colossi costruttori ma in passato anche grazie a tanti campioni (adesso da questo punto di vista sono anni di crisi per il Sol Levante). La prima gara valida per il Mondiale risale al 1963, quando la trasferta a Suzuka era decisamente impegnativa: solo in Argentina si erano già disputati dei Gran Premi extra-europei. La gara si disputò ancora a Suzuka anche nel 1964 e 1965, poi al Fuji nel 1966 e 1967, ma solo per le classi minori (mai per la 500). Nel 1968 Honda e Suzuki si ritirarono dal motomondiale e uscì dal calendario pure la gara nipponica; si dovrà attendere il 1987 per un ritorno in pianta stabile del Giappone nel calendario iridato e con tutte le classi, tranne la 125 nei primi due anni. Da allora e fino al 2003 la gara si disputò sempre a Suzuka, con l'unica eccezione del 1999, quando per la prima volta il Motomondiale sbarcò a Motegi, che poi dal 2000 al 2003 ospitò il Gp del Pacifico, per dare al Giappone due gare nella stessa stagione.

LA TRAGEDIA DI KATO E IL PASSAGGIO A MOTEGI

Il 2003 fu però l'anno della morte di Daijiro Kato a Suzuka e dopo quel tragico incidente si decise di abbandonare il pur glorioso circuito, dunque dal 2004 Motegi è la sede fissa del Gp nipponico. Valentino Rossi nella classe regina ha vinto per quattro volte il Gp del Giappone, ma ben tre volte ancora a Suzuka. A Motegi invece vanta due successi di cui uno ai tempi del Pacifico; ciò significa che il Dottore ha vinto una sola volta nelle ultime 15 edizioni delle gare disputate - con uno o l'altra denominazione - a Motegi. Jorge Lorenzo invece vanta tre successi a partire dal 2009, ma ricordiamo anche la fantastica tripletta di Loris Capirossi in sella alla sua Ducati dal 2005 al 2007. Marc Marquez, come Rossi, non ha invece un grande feeling con Motegi: tre sole vittorie, di cui in MotoGp solamente quella dell’anno scorso. Vero che Andrea Dovizioso vanta solamente la vittoria del 2004 in 125, tuttavia a Motegi la differenza nell’albo d’oro è meno evidente che altrove. Tre successi dal 2011 in poi invece per Dani Pedrosa (più due nelle classi minori), che a Motegi si trova molto meglio rispetto al compagno di squadra: la Honda conta molto anche su di lui. Dati questi numeri storici, adesso è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio del Giappone 2017 della MotoGp sul circuito di Motegi sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.