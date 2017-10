Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 gara live: vincitore, podio (GP Giappone 2017 Motegi)

Diretta MotoGp - LaPresse

Oggi la MotoGp torna con il Gran Premio del Giappone 2017 in diretta dal circuito di Motegi, che costituisce il quindicesimo atto del Motomondiale 2017. Cresce dunque l’attesa, anche perché siamo reduci da ben tre settimane di pausa mentre adesso stiamo per vivere tre Gp consecutivi, nell’ormai classico trittico di ottobre in Estremo Oriente che sarà fondamentale per capire come evolverà la lotta per il titolo iridato fra Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales. Eccovi dunque gli orari della corsa, che saranno naturalmente condizionati da ben sette ore di fuso orario. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 2.40 della notte italiana e fino alle 3.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in un momento decisivo della stagione.

MotoGp, la gara in diretta live: segui il temporeale

MOTOGP, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni e gare odierne saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna invece tenere conto del fatto che le gare sul circuito di Motegi saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio che è una delle tappe salienti della stagione del Motomondiale vista l'importanza del Giappone nel motociclismo. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà questa volta anche in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, anche se magari bisognerà puntare la sveglia, soprattutto per le classi minori con Moto3 alle 4.00 e Moto2 alle 5.20... Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

LIBERE 3, COSA È SUCCESSO?

Le prove libere 3, decisive per decretare i 10 piloti che si qualificano direttamente alla q2, hanno visto entrare in scena la classifica combinata, per via dei tempi peggiori rispetto alle prove libere 2 del pomeriggio di ieri. Nella combinata, primo tempo per Andrea Dovizioso, che conferma il miglior crono ottenuto nella seconda sessione di prove libere. Alle sue spalle Marc Marquez, con alle spalle Aleix Espargaro. Quarto Jorge Lorenzo, quinto Valentino Rossi. Il pesarese è l'unico a migliorare il suo tempo nei primi cinque, con il tempo di 1.55.283, che si mette alle spalle Zarco. Si migliora anche Andrea Iannone, che entra in Q2 con il settimo tempo davanti a Petrucci e Pedrosa. Decimo Alex Rins, su Suzuki. Clamorosa esclusione per Maverick Vinales, che nella classifica combinata raggiunge soltanto il quattordicesimo tempo.

LE QUALIFICHE

Pole position a sorpresa per il pilota francese Zarco, riuscito a beffare i più grandi in condizioni di pista umida. Valentino Rossi ha tentato di fare il tempo con le slick, ma l'azzardo non ha pagato. Quando il pesarese è tornato in pista con le gomme da bagnato, non è riuscito a trovare il feeling giusto, chiudendo ad oltre 4 secondi dal miglior tempo del francese, primo a sorpresa con la Yamaha non ufficiale. Per tutto il venerdì e la prima parte della giornata odierna le Yahama erano sempre state indietro. Alla fine, in q2, sono riuscite a trovare la pole con l'uomo meno atteso, Zarco. In prima fila, accanto al pilota francese, scatterà la Ducati di Danilo Petrucci, ottimo secondo. Chiude la prima fila Marc Marquez, terzo. Per il campione del mondo spagnolo in carica, una posizione in fin dei conti più che discreta per come si era messa la sessione di qualifiche. Fra l'incertezza generale, Marc ha trovato un grande tempo, che gli è valsa la terza posizione in griglia domani. Deludente Andrea Dovizioso, soltanto nono. Il pilota Ducati non ha potuto far altro che correre sulla difensiva, accontendandosi della terza fila. Non la posizione migliore per portare un attacco deciso a Marc Marquez, anche se la gara è ancora tutta da giocare. Per Dovizioso è possibile trovare un prezioso alleato nel suo compagno di squadra, lo spagnolo Lorenzo. Il maiorchino è il secondo della seconda fila e partirà dalla quinta posizione, al fianco di Aleix Espargaro. Il pilota dell'Aprilia anche nelle qualifiche ufficiali ha confermato di vivere uno stato di grazia qui a Motegi, regalando una grandissima soddisfazione all'Aprilia del team Gresini. Sesto Dani Pedrosa, compagno di squadra di Marquez, in difficoltà per tutta la giornata di venerdì e bravo a limitare i danni partendo in seconda fila. Per lui la gara potrebbe riservare delle belle sorprese. In settima e ottava posizione le due Ktm di Bradley Smith e Pol Espargaro, che precedono Andrea Dovizioso. In quarta fila il rookie Alex Rins (decimo), Andrea Iannone (undicesimo) e Valentino Rossi (dodicesimo).

DATI E CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 7.00 (le 14.00 locali), quando è in programma la partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 24 giri per un totale di 115,2 km, dal momento che ogni giro del tracciato nipponico misura 4,801 chilometri (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Motegi per il Gran Premio del Giappone). Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Motegi, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello che porta dalla curva 10 alla curva 11 e misura 762 metri, mentre è più breve il rettilineo dei box e dell'arrivo. Le curve, a questo proposito, sono in tutto 14: di queste, 6 sono verso sinistra e 8 verso destra. Il circuito sorge a poca distanza dall'omonima località della regione del Kanto, nel Giappone centrale, ed è stato costruito dalla Honda nel 1997 innanzitutto come sede dei suoi test, anche se già dal 1999 è entrato nel calendario iridato dal quale non è più uscito, anche se per alcuni anni fu Gran Premio del Pacifico prima di ottenere la più prestigiosa denominazione di Gran Premio del Giappone, scalzando Suzuka. Oltre al circuito stradale c'è anche un ovale che ha ospitato diverse gare delle categorie americane, tanto che l'autodromo ufficialmente si chiama Twin Ring Motegi. Un luogo imperdibile per gli appassionati dei motori, perché ci sono anche un museo della Honda e diverse altre attrazioni, comprese piste per dirt track e go kart.

LE DOMANDE DELLA DOMENICA

Inutile però dire che l'attesa sarà tutta per quello che succederà in pista: nelle ultime stagioni qui hanno vinto spesso Jorge Lorenzo oppure Dani Pedrosa, che sono i due piloti con la migliore tradizione a Motegi, anche se l’anno scorso si impose Marc Marquez. Per il numero 93 però il bilancio in Giappone non è a dire il vero esaltante, come d’altronde anche per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Tutti si chiedono come evolverà la situazione del Mondiale: la Honda riuscirà a vincere in casa sua (in tutti i sensi) oppure la Yamaha saprà cogliere un successo che avrebbe un sapore ancora più speciale? La Ducati saprà fare bene su un tracciato che in passato l'ha spesso vista vincente, soprattutto ai tempi di Loris Capirossi? Dalla risposta a queste domande passerà il tentativo di rimonta di Dovizioso e Vinales nella graduatoria iridata guidata da Marquez, una sfida fra le tre Case che potrebbe vedere in un ruolo decisivo anche i compagni di squadra - Pedrosa per Marquez, Rossi per Vinales e Lorenzo per Dovizioso. Per rispondere a tutti questi quesiti, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio del Giappone 2017 della MotoGp sul circuito di Motegi sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.