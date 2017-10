Motogp/ Video highlights e classifica piloti dopo il Gp del Giappone 2017 a Motegi

Gp del Giappone 2017 (LaPresse)

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Giappone 2017 sotto un vero e proprio diluvio che ha colpito il circuito di Motegi: un successo clamoroso per il ducatista e che riapre il mondiale di MotoGP. Il pilota forlivese è stato autore di una vera e propria prodezza riuscendo a risalire dal nono posto sulla griglia di partenza che pareva condannare l’alfiere italiano a una gara mediocre, e fulminando nel finale Marc Marquez, con il quale Dovizioso lotta per il titolo Motogp 2017 e ha lottato fino all’ultimo per la vittoria. Quello ottenuto al Gp del Giappone è il quinto successo stagionale per Andrea Dovizioso, arrivato primo alla bandiera a scacchi grazie ad una prodigiosa staccata alla curva numero 11 che ha costretto il rivale iberico a lasciargli spazio per la trionfale conclusione. Quello di Motegi quindi si è trattato di un successo arrivato per il ducatista con le stesse modalità di quello riportato nel Gran Premio d'Austria e che conferma il momento di grazia di Dovizioso, arrivato ormai al giusto grado di maturazione per raccogliere grandi trionfi. A rendere ancora più completa la festa in casa Ducati c'è anche il terzo posto riportato da Danilo Petrucci, che ha potuto approfittare delle coperture morbide per dare vita ad un veemente assalto iniziale, pagando però dazio successivamente, quando comunque il podio era ormai assicurato. Una festa che è resa ancora più eclatante per il clan di Borgo Panigale dalla constatazione di essere riuscita a vincere sia con la moto ufficiale che con quella di fabbrica nel circuito di proprietà della Honda, assestando un colpo non da poco all'amor proprio dei rivali nipponici.

MALE LE YAMAHA

L'esito della gara sulla pista di Motegi si è rivelato infausto per Maverick Vinales, che chiude al nono posto e scivola a quarantuno punti da Marquez nella classifica generale: non è andata meglio all’altro pilota della Yamaha Valentino Rossi, che dopo aver cercato di risalire la corrente nei primi giri, è uscito di pista quando era ottavo ad appena il sesto giro di pista. Per entrambi l'azzardo di utilizzare le gomme slick si è rivelato insostenibile e ora per la Yamaha non resta che assistere alla lotta tra Marquez e Dovizioso per il titolo iridato: un esito amaro per la scuderia, che probabilmente non ha saputo guardare con la necessaria lucidità agli eventi, condannandosi ad un ruolo marginale in questa parte finale di stagione.

LA GARA A MOTEGI

Per quanto riguarda lo svolgimento della gara, sulla pista di Motegi, che aveva visto in prima fila Zarco, Petrucci e Marquez, ricordiamo che al via il ducatista era riuscito subito ad andare la comando: a Dovizioso, partito nono sono bastati tre giri per piombare sul gruppo dei primi. Il quarto giro ha visto l'uscita di scena di Lorenzo, che si era appena visto chiudere la strada da Zarco mentre nei giri successivi la lotta per il comando si è progressivamente ristretta a Marquez, Petrucci e Dovizioso, coi primi due della classifica generale che hanno poi passato il pilota ternano al tredicesimo giro, inaugurando un duello appassionante. La sfida ravvicinata tra Marquez e Dovizioso si è poi risolta proprio nel finale dal forlivese che con un misto di audacia e freddezza, non ha lasciato scampo al rivale, come già era successo sul circuito dello Spielberg. Ora mancano solo tre appuntamenti al termine di una stagione tiratissima e il circus della Motogp si sposta in Australia, a Phillip Island, per un nuovo entusiasmante atto che potrebbe risultare decisivo nella corsa al titolo mondiale. Per i piloti e le scuderie non ci sarà quindi neanche il tempo di tirare il fiato, mentre i fans già pregustano un finale di stagione al cardiopalma.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Marc Marquez (Honda) 244

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 233

3. Maverick Vinales (Yamaha) 203

4. Daniel Pedrosa (Honda) 170

5. Valentino Rossi (Yamaha) 168

6. Yohann Zarco (Yamaha) 125

7. Jorge Lorenzo (Ducati) 116

8. Danilo Petrucci (Ducati) 111

9. Cal Crutchlow (Honda) 92

10. Jonas Folger (Yamaha) 84

11. Alvaro Bautista (Ducati) 70

12. Aleix Espargaro (Aprilia) 62

13. Jack Miller (Honda) 56

14. Scott Redding (Ducati) 56

15. Andrea Iannone (Suzuki) 50

16- Loris Baz (Ducati) 45

17. Pol Espargaro (KTM) 42

18. Alex Rins (Suzuki) 38

19. Tito Rabat (Honda) 29

20. Karel Abraham (Ducati) 28

21. Hector Barbera (Ducati) 25

22. Michele Pirro (Ducati) 18

23. Bradley Smith (KTM) 14

24. Mika Kallio (KTM)11

25. Sam Lowes (Aprilia) 5

26. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) 4

27. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1

