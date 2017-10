MotoGp/ Streaming video e diretta tv Sky e Tv8 prove libere FP1 e FP2 Gp Australia 2017 Phillip Island (oggi)

20 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Streaming MotoGp - LaPresse

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d'Australia 2017 sul circuito di Phillip Island sono gli appuntamenti salienti di oggi per la sedicesima gara del Mondiale di MotoGp, che fa tappa su questa bellissima pista, immancabile nel Motomondiale. Si torna subito in gara per questo secondo atto del trittico in Estremo Oriente che caratterizza questo mese: entrambe le sessioni saranno trasmesse oggi, venerdì 20 ottobre 2017, su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. CLICCA QUI PER SEGUIRE LIVE CON NOI LE PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GP AUSTRALIA 2017 DI MOTOGP

Il programma prevede le prime due sessioni del weekend nella giornata di venerdì: gli orari saranno naturalmente condizionati dalle ben nove ore di fuso orario che ci separano da Phillip Island. Appuntamento dunque già alle ore 1.55 italiane della notte fra giovedì e venerdì per la FP1, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 2.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 6.05 alle ore 6.50. A Phillip Island saranno rispettivamente le 10.55 e le 15.05, un'ora più tardi del solito per queste due sessioni. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini ma con Zoran Filicic a dire il vero voce guida per quanto riguarda le sessioni di prove libere che aprono la tre giorni australiana, appuntamento fra i più sentiti in calendario.

Lo stesso Zoran Filicic, con il commento di nuovo di Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli, ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; la giornalista Sky Vera Spadini sarà la 'padrona' del Paddock per la rubrica contenitore ed ecco infine gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando), perché su questo canale in chiaro saranno visibili soltanto qualifiche e gare, mentre per il venerdì non sono disponibili immagini in chiaro per tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook. CLICCA QUI PER SEGUIRE LIVE CON NOI LE PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GP AUSTRALIA 2017 DI MOTOGP

