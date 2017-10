MotoGp/ Video, incidente Dovizioso: brutta caduta in FP4 alla curva 10 (Phillip Island)

MotoGp video, incidente Dovizioso: brutta caduta in FP4 alla curva 10 per il pilota Ducati, condizionate anche le qualifiche (Phillip Island, oggi 21 ottobre)

21 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Andrea Dovizioso (LaPresse)

Andrea Dovizioso è stato vittima di una caduta nelle prove libere FP4 della MotoGp a Phillip Island, dove da poche ore si sono concluse le qualifiche della MotoGp. Un incidente nel quale il pilota della Ducati ha perso il controllo della propria moto in ingresso alla curva 10, in un velocissimo tratto in discesa, come tipico a Phillip Island che è una pista con molti saliscendi. Caduta dunque ad alta velocità, che ha fatto anche staccare un pezzo della carena della Ducati del Dovi, anche se fortunatamente senza conseguenze fisiche, perché Dovizioso è scivolato lungo l’ampia via di fuga in erba. Un problema comunque non di poco conto, soprattutto se si considera che FP4 e qualifiche si disputano in rapida successione.

IL COMMENTO DI DOVIZIOSO DOPO LA CADUTA

Dunque la caduta ha sicuramente inciso sul negativo piazzamento di Andrea Dovizioso in qualifica, dove si è dovuto accontentare dell’undicesimo posto che inevitabilmente renderà più complicata la sua gara. Lo ha spiegato lo stesso Dovizioso al termine di un sabato certamente non positivo per lui: ”La caduta nelle Libere4 mi ha condizionato, ho perso il feeling con la moto e non sono più riuscito a guidare in modo scorrevole come prima. Questa pista è difficile, devi sempre avere molta fiducia sull'anteriore e io non ho ritrovato il mio ritmo, peccato perché il passo non è male”.

© Riproduzione Riservata.