Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2017 Phillip Island

Classifica MotoGp, Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2017 Phillip Island: Marc Marquez a +11 su Andrea Dovizioso, Vinales fuori gioco e Valentino Rossi quinto

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

In attesa di vivere oggi il Gran Premio d’Australia, la classifica della MotoGp vede Marc Marquez primo favorito per il Mondiale e Andrea Dovizioso suo unico credibile rivale: nelle ultime gare prima di Phillip Island le gerarchie sono state definite, tanto che ora possiamo parlare di due centauri rimasti in corsa per il titolo iridato. Dunque Marc Marquez si presenta alla gara in terra australiana al comando della classifica del Mondiale Piloti con 244 punti davanti ad Andrea Dovizioso, secondo a quota 233 punti. Di fatto fuori gioco l’altro iberico Maverick Vinales che ha raccolto 203 punti nelle prime quindici uscite stagionali. Il distacco di 41 punti da Marquez (e 30 da Dovizioso) matematicamente è ancora colmabile, ma di fatto per Vinales non ci sono più speranze, perché dovrebbe fare un grande recupero su ben due avversari e pure perché ultimamente la Yamaha non sembra più in grado di reggere il passo di Honda e Ducati. Marc Marquez dal Sachsenring in poi ha marciato a ritmi certamente superiori a tutti gli avversari, pur con il ritiro per guasto alla sua Honda a Silverstone, che era stata una pesante battuta d’arresto. Dopo Misano lo spagnolo e Dovizioso erano addirittura a pari merito, poi le difficoltà di Andrea ad Aragon hanno scavato un solco, man il Dovi a Motegi ha reagito da grande campione, di conseguenza tutto è ancora possibile e il sogno del binomio tutto italiano Dovizioso-Ducati può ancora tramutarsi in realtà.

IL DUELLO MARQUEZ-DOVIZIOSO

Andrea Dovizioso dunque è il nome a sorpresa: già vittorioso in cinque Gran Premi quest’anno, oltre il doppio delle vittorie (due) ottenute in tutto il resto della sua carriera in MotoGp; inoltre la Ducati non vinceva tre o più gare nella stessa stagione dai tempi di Casey Stoner, che in particolare proprio a Phillip Island non perdeva mai un colpo. Questa MotoGp 2017 si sta rivelando affascinante, con Honda, Yamaha e Ducati fino a ottobre in corsa per conquistare la corona iridata a fine stagione con il proprio migliore centauro, anche se adesso la Yamaha sembra essere costretta ad alzare bandiera bianca. Invece la Ducati era partita abbastanza male, poi però c’è stata una grande ripresa, coronata appunto dalle cinque vittorie di Andrea Dovizioso, il nome che non ti aspettavi nell’anno in cui Borgo Panigale ha ingaggiato Jorge Lorenzo. Di sicuro Marc Marquez, oltre ad avere 11 punti di vantaggio, è anche molto più abituato a combattere per il titolo, tuttavia il Dovizioso versione 2017 può continuare a stupirci. Dani Pedrosa e Valentino Rossi invece sono più lontani e lotteranno verosimilmente solo per il quarto posto nella classifica del Mondiale Piloti, ma soprattutto cercheranno di lasciare il segno nel finale in due modi: vincendo ancora qualche Gp e per quanto riguarda Dani aiutando il compagno di squadra, come dovrà fare anche Lorenzo.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Marc Marquez (Honda) 244

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 233

3. Maverick Vinales (Yamaha) 203

4. Daniel Pedrosa (Honda) 170

5. Valentino Rossi (Yamaha) 168

6. Yohann Zarco (Yamaha) 125

7. Jorge Lorenzo (Ducati) 116

8. Danilo Petrucci (Ducati) 111

9. Cal Crutchlow (Honda) 92

10. Jonas Folger (Yamaha) 84

11. Alvaro Bautista (Ducati) 70

12. Aleix Espargaro (Aprilia) 62

13. Jack Miller (Honda) 56

14. Scott Redding (Ducati) 56

15. Andrea Iannone (Suzuki) 50

16- Loris Baz (Ducati) 45

17. Pol Espargaro (KTM) 42

18. Alex Rins (Suzuki) 38

19. Tito Rabat (Honda) 29

20. Karel Abraham (Ducati) 28

21. Hector Barbera (Ducati) 25

22. Michele Pirro (Ducati) 18

23. Bradley Smith (KTM) 14

24. Mika Kallio (KTM)11

25. Sam Lowes (Aprilia) 5

26. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) 4

27. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1

