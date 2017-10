Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, gara live: vincitore e podio (GP Australia 2017)

Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Australia 2017 Phillip Island: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d’arrivo della corsa (oggi domenica 22 ottobre)

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

Oggi la MotoGp torna con il Gran Premio d’Australia 2017 in diretta dal circuito di Phillip Island, che costituisce il sedicesimo atto del Motomondiale 2017. Cresce dunque l’attesa, anche perché siamo nel cuore dell’ormai classico trittico di ottobre in Estremo Oriente che sarà fondamentale per capire come evolverà la lotta per il titolo iridato fra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, separati da appena 11 punti e pronti a darsi battaglia anche sul meraviglioso tracciato che sorge sull’omonima isola nello Stato federato di Victoria. Eccovi dunque gli orari della corsa, che saranno naturalmente condizionati da ben nove ore di fuso orario. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 2.40 della notte italiana e fino alle 3.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in un momento decisivo della stagione.

MotoGp, la gara in diretta live

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

Tutte le sessioni e gare odierne dall'affascinante circuito australiano saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna invece tenere conto del fatto che le gare sul circuito di Phillip Island non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dove ci saranno solamente le differite. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio che è una delle tappe salienti della stagione del Motomondiale vista la grande tradizione dell'Australia nel motociclismo. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà questa volta solamente in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, con gli orari europei e dunque decisamente migliori di quelli reali, con il culmine alle ore 14.00 con la replica della MotoGp. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

IL PRONOSTICO

L'esito delle qualifiche naturalmente favorisce Marc Marquez nel confronto per il titolo mondiale con Andrea Dovizioso: lo spagnolo della Honda infatti scatterà dalla pole position, mentre il Dovi si dovrà accontentare di partire dall'undicesimo posto, di certo non l'ideale quando devi fronteggiare un avversario che parte davanti a tutti. Dunque Dovizioso dovrà fare una sola cosa: rimontare, prendendosi inevitabilmente qualche rischio e sperando dunque che il feeling con la sua Ducati e la pista sia quello di venerdì e non quello di ieri, quando la caduta in FP4 ha pesantemente condizionato il rendimento del forlivese nelle qualifiche. Marquez invece potrebbe tentare la fuga, anche se dovrà contrastare una Yamaha che appare in ripresa, avendo Maverick Vinales e Johann Zarco in prima fila di fianco a Marquez. Speriamo che possa essere protagonista Andrea Iannone, con una Suzuki in crescita, mentre resta qualche incognita circa le possibilità di Valentino Rossi.

LE LIBERE 3, ECCO COSA È SUCCESSO

La pioggia scombina i piani dei piloti nelle prove libere 3 del Gran Premio di Phillip Island in Australia. Nella classifica combinata non cambia nulla rispetto alle seconde prove libere corse ieri, che hanno visto a sorpresa l'Aprilia di Aleix Espargaro davanti a tutti. Secondo tempo per Marquez, davanti al rivale per il titolo di campione del mondo Andrea Dovizioso. Quarto Crutchlow, quinto Vinales e sesto Miller. In terza fila Iannone, Zarco e Pedrosa, decimo Pol Espargaro. Fuori dalla top ten Valentino Rossi (dodicesimo) e i due piloti Ducati Lorenzo (undicesimo) e Danilo Petrucci, che ha chiuso al 17 posto. Per loro niente accesso diretto alle Q2 di oggi, ma dovranno passare per la lotteria della Q1. Valentino Rossi alla vigilia di questa giornata sperava nel bel tempo ma non è stato accontentato. Nella terza sessione di libere corsa su pista umida, primo tempo per Marquez in 1.38.522, davanti di 4 decimi rispetto a Zarco. Terzo Pol Espargaro, che ha chiuso davanti ad Abraham e Petrucci. Più indietro Dovizioso, che ha pagato oltre un secondo da Marquez, chiudendo ottavo alle spalle di Crutchlow e Pedrosa. Posizione comunque ininfluente per la Q2, visto che nella classifica combinata il Dovi è terzo, appena dietro il campione del mondo in carica ed Aleix Espargaro. Barbera e l'idolo di casa Miller hanno chiuso rispettivamente in nona e decima posizione le PL3 del Gran Premio d'Australia.

LE QUALIFICHE, ECCO COSA È SUCCESSO

Pole position per Marc Marquez, che ferma il cronometro in 1.28.386. Il pilota spagnolo si conferma il più veloce sul circuito di Phillip Island, precedento di 333 millesimi il connazionale Maverick Vinales. Terza l'altra Yamaha di Zarco, a conferma di come la moto di Iwata abbia avuto una più che discreta reazione dopo il disastroso Gran Premio di Motegi della settimana passata. Apre la seconda fila Andrea Iannone, quarto con la sua Suzuki, a mezzo secondo di ritardo dalla prima posizione. Quinto un incredibile Jack Miller, che nella pista di casa compie un mezzo miracolo con la sua Honda. Sesto Pol Espargaro, che con la Ktm fa registrare un crono che gli permette di partire dalla seconda fila al via del Gran Premio di domani. Dopo essersi guadagnato l'accesso alla Q2 passando per la tagliola della Q1, Valentino Rossi chiude in settima posizione, a 8 decimi dal miglior tempo di Marquez e mezzo secondo rispetto al suo compagno di scuderia. Per il Dottore si profila una gara in salita ma con la sua esperienza potrà lottare anche per il podio. Completa la terza fila Aleix Espargaro su Aprilia, il più veloce al termine della giornata di ieri, e Bradley Smith. Decimo Cal Crutchlow. La delusione di giornata - lo avrete capito - è Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati ha chiuso in undicesima posizione, lontano oltre un secondo rispetto alla pole position compiuta da Marquez. Un ritardo pesantissimo, che potrebbe compromettere la corsa al titolo iridato del rider forlivese. Dodicesimo infine Dani Pedrosa.

DATI E CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 7.00 (le 16.00 locali), quando è in programma la partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 120,096 km, dal momento che ogni giro del tracciato australiano misura 4,448 chilometri (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia). Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Phillip Island, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello del traguardo, che misura 900 metri. Le curve sono in tutto 12: di queste, 7 sono verso sinistra e 5 verso destra. Saliscendi in riva al mare, il panorama è senza dubbio fra i migliori del Motomondiale e la pista non è da meno con i suoi curvoni veloci e anche due tornantini, per non farsi mancare nulla. Qui abbiamo quasi sempre assistito a gare spettacolari, che hanno esaltato il talento soprattutto di Valentino Rossi e Casey Stoner. Il Dottore qui ha vissuto tante gare memorabili, su tutte probabilmente l'epico duello con Sete Gibernau nel 2004 che gli consegnò il primo titolo in sella alla Yamaha. La pista è tra le più veloci dell’intera stagione, grazie anche all’assenza di brusche frenate: potremmo dunque definirla fluida, perché la continuità d’azione sarà notevole.

LE DOMANDE DELLA DOMENICA

Panorama e cornice di tifo sono eccellenti, inutile però dire che l'attesa sarà tutta per quello che succederà in pista: nelle ultime stagioni qui hanno vinto molti piloti diversi, per la precisione abbiamo un successo a testa per Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Marc Marquez e pure Cal Crutchlow da quando è finita la clamorosa striscia di sei vittorie consecutive da parte di Casey Stoner, dunque non si può individuare un pilota di spicco e nemmeno una Casa favorita, dal momento che la Ducati ha conquistato i primi quattro successi di Stoner, poi l’australiano ha regalato due successi alla Honda che inseguito si è imposta pure con Marquez e Crutchlow, mentre Lorenzo e Rossi hanno fatto festeggiare la Yamaha. Tutti si chiedono come evolverà la situazione del Mondiale: la Honda riuscirà a capitalizzare gli 11 punti che Marquez ha di vantaggio su Dovizioso? Oppure saranno il Dovi e la Ducati a sorprenderci ancora una volta, regalandoci una nuova pagina trionfale di un 2017 già memorabile? E la Yamaha saprà rialzare la testa? Dalla risposta a queste domande passerà il tentativo di rimonta di Dovizioso nella graduatoria iridata guidata da Marquez, una sfida nella quale potrebbero avere un ruolo importante anche i compagni di squadre e naturalmente pure il ‘terzo incomodo’ Yamaha. Per rispondere a tutti questi quesiti, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio d’Australia 2017 della MotoGp sul circuito di Phillip Island sta per cominciare…

