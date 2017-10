Calendario MotoGp / Gran Premio Malesia 2017 Sepang: gli orari di prove, qualifiche e gara

Calendario MotoGp, Gran Premio Malesia 2017 Sepang: gli orari di prove, qualifiche e gara. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre la penultima gara

26 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Calendario MotoGp (LaPresse)

Domenica 29 ottobre si disputerà il Gran Premio della Malesia di MotoGP, diciassettesima e penultima gara del Motomondiale. Sul circuito di Sepang occasione d'oro per Marc Marquez che guida la classifica con 269 punti, potrebbe conquistare il suo sesto titolo in carriera. Una gara comunque aperta anche per Andrea Dovizioso, secondo con 236 punti, che potrebbe ancora insidiare Marquez e che nel 2016 raggiunse il primo posto del podio con la sua Ducati, avendo la meglio su Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, entrambi su Yamaha. Dopo il podio in Australia, Valentino Rossi può ancora sperare di raggiungere il terzo posto in classifica, attualmente occupato da Maverick Viñales, con 219 punti. Grande attesa anche per Andrea Iannone, che sembra essere uscito dalla sua fase negativa e concluda la gara con successo. Per quanto riguarda la Moto2 anche Franco Morbidelli potrebbe conquistare in anticipo il titolo mondiale, mentre la Moto3 riserverà poche sorprese in quanto Joan Mir si è già laureato campione.

ORARI TV DI PROVE E GARE

Le prove e le gare della MotoGp potranno essere seguite in diretta tv su Sky Sport e in differita su Tv8. Essendoci in Malesia un fuso orario di sei ore venerdì e sabato e sette domenica (a causa del cambio dell'ora che in Malesia non si fa), in Italia tutte le sessioni andranno in onda di notte oppure di primo mattino. Venerdì 27 ottobre a partire dalle ore 3.00 si potranno vedere le prime prove libere, dalle 7.10 le seconde. Per quanto riguarda la MotoGp le sessioni inizieranno alle ore 3.55 (FP1) e alle 8.05 (FP2). Nella giornata di sabato 28 ottobre, si svolgeranno alle 3.55 le terze prove FP3, poi alle ore 7.30 la FP4 e dalle 8.10 le qualifiche. Infine, domenica 29, alle ore 2.40 si svolgerà il warm up mentre la partenza della gara sarà alle ore 8.00.

© Riproduzione Riservata.