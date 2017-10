Diretta MotoGp/ Prove libere: cronaca e tempi (GP Malesia 2017 Sepang)

Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Malesia 2017 Sepang: cronaca e tempi delle prime due sessioni del weekend (oggi venerdì 27 ottobre 2017)

27 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp oggi, venerdì 27 ottobre, riaccende i motori con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Malesia 2017 in diretta dal circuito di Sepang, a breve distanza dalla capitale Kuala Lumpur, dove il diciassettesimo e penultimo appuntamento con il Motomondiale di quest’anno segnerà anche la conclusione del trittico di ottobre in Estremo Oriente, che dopo la gara di Phillip Island sembra avere indirizzato il duello per il titolo iridato fra Marc Marquez e Andrea Dovizioso in favore del centauro iberico della Honda. Ora la sfida si sposta a Sepang, altro tracciato tecnicamente impegnativo e di solito garanzia di gare emozionanti. Peccato solo per gli orari decisamente infelici, a causa delle ben sei ore di fuso orario che separano l’Italia dalla Malesia: dunque il venerdì della MotoGp avrà inizio alle ore 3.55 della notte italiana (9.55 locali) per la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, che durerà 45 minuti. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 8.05, quando invece nel Paese asiatico saranno già le 14.05.

GP MALESIA 2017, COSÌ ALL'APPUNTAMENTO

Andiamo a vedere come la classe regina si presenta a Sepang: la classifica sembra essersi di colpo chiarita in Australia, dopo un intero anno sempre vissuto sul filo, a lungo con ben cinque piloti in corsa per il titolo. Alla lunga però i valori sono emersi e hanno lasciato due soli piloti in corsa per conquistare il Mondiale - ma domenica scorsa anche il loro duello sembra avere preso una piega molto netta. Ricordiamo dunque per prima cosa qual è la situazione attuale al vertice della graduatoria: 269 punti e primo posto per Marc Marquez, secondo posto a quota 236 punti per Andrea Dovizioso, staccato dunque di ben 33 lunghezze dal campione del Mondo in carica, un margine pesante ad appena due Gran Premi dal termine. Dovizioso ha comunque fatto un notevole salto di qualità, certificato dalle cinque vittorie ottenute quest’anno e soprattutto dal modo in cui ha battuto Marquez in un durissimo duello all’ultimo giro sia in Austria sia in Giappone. Adesso però il Dovi è chiamato a una vera e propria impresa: pensare al Mondiale in questo momento è inutile, bisogna solo fare il meglio possibile in Malesia, dove il forlivese ha già vinto l’anno scorso, per poi eventualmente tentare un colpaccio a metà novembre a Valencia.

MOTOGP, IL FILM DEL MOTOMONDIALE

Facendo una breve panoramica di quello che abbiamo vissuto finora, i primi due Gran Premi del Motomondiale 2017 ci raccontavano di una cavalcata trionfale della Yamaha, con Maverick Vinales dominatore assoluto nonostante fosse al debutto con la nuova moto e Valentino Rossi primo inseguitore del suo compagno di squadra: a ricordarlo oggi, sembra passata un’era geologica… Austin e Jerez hanno raccontato il riscatto della Honda, vittoriosa con Marc Marquez in Texas e Dani Pedrosa in Spagna, poi Le Mans aveva restaurato la superiorità della Yamaha, sia pure solamente a favore di Vinales perché purtroppo Valentino Rossi cadde all’ultimo giro. La Ducati ha fatto irruzione al vertice grazie alla fantastica doppietta di Andrea Dovizioso con le vittorie al Mugello e al Montemlò nel giro di una settimana. Nel mese di giugno ecco pure Assen, il primo sigillo stagionale del Dottore e una classifica sempre più compatta, quasi che circa metà stagione fosse passata invano. Poi il Sachsenring, dove Marc Marquez ha vinto per l’ottavo anno consecutivo fra tutte le classi, successo importante anche perché ha consentito allo spagnolo di conquistare una leadership sia pure assai risicata; dopo la sosta Brno, dove ancora una volta Marquez ha azzeccato la scelta in condizioni di ‘flag to flag’, decisamente indigesta invece per Valentino Rossi. Poi una nuova doppietta per Dovizioso e la Ducati, a Zeltweg con la splendida vittoria al termine di un epico duello con Marquez e poi a Silverstone in modo più netto e fondamentale per la classifica anche grazie ai guai altrui, anche se a settembre è arrivata la doppietta di Marquez fra Misano e Aragona, quest’ultima vittoria molto pesante perché Dovizioso è rimasto lontano dal numero 93. Motegi ha visto per la seconda volta Dovizioso vincere un duello corpo a corpo con Marquez, che però si è poi rifatto in Australia, dove invece la Ducati tutta ha vissuto una domenica nera. Per avere le risposte a tutti gli interrogativi di questo Gran Premio di MotoGp che ne presenta davvero tanti, torniamo all'attualità, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Malesia 2017 della MotoGp a Sepang sta per cominciare.

© Riproduzione Riservata.