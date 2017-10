Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, qualifiche live: pole position e tempi (Gp Malesia 2017 Sepang)

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse: Valentino Rossi

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 28 ottobre, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2017 sul circuito di Sepang, che ospita il diciassettesimo appuntamento con il Motomondiale 2017 ed è uno dei più apprezzati da piloti e addetti ai lavori per livello tecnico del tracciato. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position per la gara conclusiva del trittico di ottobre in Estremo Oriente, che sarà fondamentale nel duello per il titolo iridato fra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, che potrebbe d’altronde terminare già domani in favore dello spagnolo. Sono orari chiaramente condizionati da ben sei ore di fuso orario, dunque a beneficio di tutti gli appassionati facciamo il punto su questi scomodi appuntamenti. Si parte alle ore 3.55 (le 9.55 locali) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 7.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 8.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 8.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MotoGp, la diretta live delle qualifiche

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale, ma per tutti gli appassionati bisogna ricordare che le qualifiche saranno visibili in chiaro su Tv8 solamente in differita, non essendo questa una delle gare comprese nel pacchetto visibile a tutti. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini, pronti a raccontarci tutto dal tracciato che sorge a breve distanza dal principale aeroporto di Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. Per quanto riguarda invece le classi minori, Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), anche se non comprenderà la FP3. Gli appassionati non potranno seguire tutto il resto in tempo reale, ma la differita alle ore 9.35 darà il vantaggio di orari più ragionevoli. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP MALESIA: COSI' IERI NELLA FP1

Nelle prime prove libere del mattino del venerdì a Sepang il più veloce di tutti è stato Andrea Dovizioso su Ducati, con il tempo di 2.00.671. Il pilota italiano crede ancora di poter lottare per il titolo mondiale dopo la debacle a Phillip Island e inizia bene il nuovo weekend. Alle sue spalle nella prima sessione di libere lo spagnolo Alvaro Bautista, secondo con un distacco di soli 7 centesimi dall'italiano. Terzo il francese Zarco su Yamaha Tech 3. Quarto Vinales, a conferma di come la Yamaha, dimenticata la parentesi di Motegi dove ha toccato il punto più basso della stagione, sia competitiva anche qui a Sepang. Due i decimi che separano il pilota della Yahama ufficiale dal Dovi. Lo stesso ritardo dal rivale per la classifica generale lo accusa Marc Marquez, quinto con la sua Honda, davanti a quella di Crutchlow, sesto a tre decimi. In settima e ottava posizione troviamo altre due Ducati, quella del ceco Abraham e dello spagnolo Barbera. Chiudono la top ten Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, rispettivamente in nona e decima posizione. Fuori dai primi dieci e piuttosto lontano Valentino Rossi, piazzatosi in dodicesima posizione, girando nove decimi più lento rispetto ad Andrea Dovizioso. Davanti a lui Danilo Petrucci (sesta Ducati nelle prime undici posizioni). Alle spalle del fuoriclasse di Tavullia troviamo Andrea Iannone, tredicesimo con la sua Suzuki.

GP MALESIA: COSI' IERI NELLA FP2

Le seconde prove libere si corrono invece sul bagnato. Anche stavolta, è Andrea Dovizioso a far registrare il miglior tempo in 2.11.640. Al termine delle prove, il Dovi si è augurato che domenica si possa correre sull'asciutto, nonostante la sua moto sia apparsa particolarmente in palla anche su condizioni di pista bagnata. Secondo nella FP2 Marquez, a cinque decimi dal pilota forlivese. Chiude la prima fila virtuale Jorge Lorenzo, staccato di un secondo rispetto al compagno di squadra. Quarto tempo per Vinales su Yamaha, che precede Danilo Petrucci e Valentino Rossi. Il Dottore, nella classifica dei tempi combinati, rimane però fuori dai primi dieci. Valentino e i suoi tifosi si augurano che per le terze prove libere ci possa essere il sole, in modo da migliorare il crono fatto registrare nelle prove libere 1. Terza fila della FP2 con Bautista (settimo), Alex Rins e Andrea Iannone. I due piloti della Suzuki sono in ottava e nona posizione nelle seconde libere, ma anche loro fuori al momento dall'accesso diretto alla Q2.

GP MALESIA: LA STORIA

In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale in Malesia. Una storia piuttosto lunga, se si considera che il primo Gp iridato risale al 1991, quando le gare extra-europee erano ancora poche e solo negli Stati di grande tradizione motociclistica: la Malesia fu dunque la prima meta "esotica". Da quell'anno e fino al 1997 si corse a Shah Alam, nel 1998 vi fu un'edizione a Johor e dal 1999 la sede fissa è Sepang, circuito inaugurato proprio quell'anno a ridosso dell'aeroporto internazionale della capitale Kuala Lumpur. Valentino Rossi a Sepang ha vinto per ben sei volte (anche se l'ultima volta risale al 2010), più il successo a Shah Alam nel 1997 in 125, mentre stranamente Jorge Lorenzo qui non ha mai vinto in MotoGp e il suo unico successo risale al 2006 in 250. Bilancio migliore ma non troppo per Marc Marquez, che a Sepang ha vinto nel 2010 nell'allora 125 e nel 2014 in MotoGp, tra gli spagnoli il migliore è l'infortunato Dani Pedrosa che ha vinto nel 2003 in 125, l'anno successivo in 250 e ben tre volte negli ultimi quattro anni nella classe regina, compreso il successo nella passata edizione.

IN RICORDO DEL SIC

Tornando invece ai piloti italiani, in 500/MotoGp hanno vinto il Gran Premio della Malesia anche Luca Cadalora nel 1996 a Shah Alam, Max Biaggi nel 2002, Loris Capirossi nel 2005 e naturalmente Andrea Dovizioso l’anno scorso, quasi un annuncio del magnifico anno che ha vissuto il Dovi in questo 2017. In totale fra tutte le classi sono 25 i successi italiani in Malesia, permettendoci di contare pure l'affermazione del sammarinese Alex De Angelis in Moto2 nel 2012. Tuttavia, quando si parla del Gp malese la memoria torna inevitabilmente a quella terribile domenica 23 ottobre 2011 nella quale perse la vita Marco Simoncelli per un incidente al secondo giro banale nella dinamica ma purtroppo con effetti drammatici sul pilota italiano. Impossibile dimenticare il 'Sic', che grazie al suo grande talento e alla sua innata simpatia era già entrato nel cuore di tutti: naturalmente la gara di quell'anno fu annullata, un "buco" nell'albo d'oro ma un ricordo che non svanirà mai per gli appassionati. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Malesia 2017 della MotoGp sul circuito di Sepang sta per cominciare…

