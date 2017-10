Pronostico MotoGp/ Gp Malesia 2017 Sepang: il punto sulla gara di Graziano Rossi (esclusiva)

Pronostico MotoGp: intervista esclusiva a Graziano Rossi in vista del Gran Premio Malesia 2017 Sepang. Pedrosa in pole, il duello Marquez-Dovizioso e su Valentino…

28 ottobre 2017 INT. Graziano Rossi

Valentino Rossi (LaPresse)

Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang: Dani Pedrosa ha fatto la pole position, qui ha già vinto cinque volte, tre in MotoGp. Secondo Johann Zarco, ma attenzione soprattutto al terzo posto di Andrea Dovizioso, che si giocherà le proprie chance di vincere il titolo iridato, magari sfruttando il settimo posto di partenza di Marc Marquez. Al quarto e al quinto posto le due Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, che potrebbero avere un ruolo determinante nel duello fra i due contendenti, così come l'altra Ducati di Jorge Lorenzo, che è sesto davanti proprio a Marquez. Un Gran Premio della Malesia che si annuncia quindi molto incerto: ne abbiamo parlato con Graziano Rossi, con qualche parola in più naturalmente per Valentino. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio della Malesia? Dovrebbe essere un Gran Premio molto combattuto, molto bello, con tanti piloti in grado di fare un'ottima gara e di vincere.

Valentino quarto nelle prove, in gara per vincere? Direi proprio di sì, perché Valentino parte sempre per vincere. Viene anche da un secondo posto in Australia, quindi cercherà di conquistare il successo.

Che condotta di gara potrebbe avere? Ovviamente cercherà di partire forte e poi stare tra i migliori. Quindi proverà a fare un gran finale, essere pronto per superare tutti gli altri piloti nel finale, come spesso succede!

Con un po' più di fortuna poteva puntare al titolo? Sì, è proprio così. Purtroppo ci sono state diverse cadute, soprattutto fuori dai Gp: peccato, Valentino ci riproverà nel 2018! Vuole arrivare a questo decimo titolo, è certamente nelle sue possibilità.

Si aspettava la pole di Pedrosa? No, sinceramente no: mi ha sorpreso, è stato veramente un grande Pedrosa.

Il pilota della Honda in Malesia ha già vinto cinque volte, tre in MotoGP: potrebbe imporsi di nuovo? Non sapevo questo dato, allora vuol dire che sarà un cliente difficile per tutti, potrebbe proprio vincere a Sepang.

Quali saranno le possibilità di Dovizioso? Lui partirà per vincere, sarà nelle sue possibilità e potrebbe arrivare davanti a Marquez.

Lo spagnolo cosa farà? Anche Marc partirà per vincere, magari gestirà la situazione ma di certo vorrà fare una grande gara.

Marquez potrebbe controllare Dovizioso? No, non è nel suo carattere, Marquez non fa mai calcoli, vuole sempre arrivare primo, salire sul più alto gradino del podio.

Zarco, Vinales, Lorenzo: da loro cosa si aspetta? Saranno tanti in effetti i piloti che potranno fare bene, puntare molto in alto, ci metterei anche Iannone. Sarà veramente un Gran Premio emozionante.

Chi vincerà il Gran Premio della Malesia? Non lo so, difficile dirlo… Non faccio pronostici! (Franco Vittadini)

