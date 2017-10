Marquez vince il Mondiale se.../ MotoGp, i risultati per laurearsi campione del Mondo (Gp Malesia 2017)

Marquez vince il Mondiale se... MotoGp, i risultati per laurearsi campione del Mondo: lo spagnolo può permettersi di perdere 7 punti da Dovizioso (Gp Malesia 2017)

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Marc Marquez in azione (LaPresse)

Marc Marquez è ormai ad un passo dal conquistare il Mondiale Piloti della MotoGp: per il pilota spagnolo della Honda sarebbe il quarto titolo in cinque stagioni nella classe regina, numeri a dir poco impressionati per un centauro classe 1993. L’unico che può contrastare Marquez è il nostro Andrea Dovizioso, ma il pilota della Ducati deve fare i conti con ben 33 punti di ritardo dal numero 93 e questo significa che Marquez ha buone possibilità di conquistare matematicamente il Mondiale MotoGp già oggi a Sepang, al termine del Gran Premio della Malesia che è la penultima gara stagionale. Questo vuol dire che Marquez per festeggiare dovrà avere 26 punti di vantaggio al termine della gara (non 25 perché a pari punti la discriminante è il numero di vittorie, un dato che è ancora in bilico): partendo dall’attuale + 33, questo significa che a Sepang Marquez potrebbe anche permettersi di perdere 7 punti. Andiamo allora a leggere tutte le possibili combinazioni per avere già oggi Marc Marquez campione del Mondo.

MARQUEZ CAMPIONE DEL MONDO SE: LE COMBINAZIONI

Le prime due osservazioni sono le più semplici: in ogni caso Marquez vince il Mondiale se arriva davanti a Dovizioso, che naturalmente deve guadagnargli punti per rimanere in corsa; nessuna speranza per il Dovi anche se il forlivese arriva dal nono posto in giù, perché vorrebbe dire prendere 7 o meno punti, fatto che permetterebbe a Marquez di festeggiare persino non conquistando nemmeno un punto. Lo spagnolo potrà permettersi di non preoccuparsi del piazzamento di Dovizioso naturalmente in caso di vittoria ma anche con un secondo posto, perché in quel caso perderebbe al massimo 5 punti se Dovizioso dovesse vincere, ma conservando 28 lunghezze di vantaggio. Tutto questo premesso, i casi più complicati sono i seguenti: con Marquez terzo o quarto, Dovizioso deve arriva dalla seconda posizione in giù; se lo spagnolo sarà quinto, sesto o settimo, il forlivese deve piazzarsi dalla terza posizione in giù; se il centauro Honda si piazzerà invece ottavo, nono oppure decimo, il pilota Ducati dovrà essere al massimo quarto; se Marquez sarà undicesimo o dodicesimo, Dovizioso dovrà arrivare dalla quinta posizione in giù; con il numero 93 tredicesimo, il Dovi dovrà fare non meglio di sesto; Marquez quattordicesimo per festeggiare avrebbe bisogno di un Dovizioso al massimo settimo; infine, Dovizioso dovrà arrivare dalla ottava posizione in giù per fare festeggiare Marquez anche con un modesto quindicesimo posto.

