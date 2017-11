Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, qualifiche live: pole position e tempi (Gp Valencia 2017)

Diretta MotoGp qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Valencia 2017 live: orario tv, cronaca delle sessioni e pole position (oggi sabato 11 novembre)

11 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 11 novembre, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2017 naturalmente sul circuito di Valencia, che ospita il diciottesimo e ultimo appuntamento con il Motomondiale 2017, il quarto della stagione in terra iberica, che consegnerà il titolo mondiale a Marc Marquez oppure Andrea Dovizioso. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position per la gara conclusiva della stagione, appuntamento proprio per questo motivo sempre affascinante e particolare. Sono orari che chiaramente tornano a essere quelli normali delle gare in Europa. Si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MotoGp, le qualifiche in diretta live

MOTOGP, DOVE VEDERE LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale, ma per tutti gli appassionati bisogna ricordare che le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su Tv8, che giustamente segue dal vivo quest'ultimo e decisivo atto della stagione. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini, pronti a raccontarci tutto dal tracciato che sorge a breve distanza dal capoluogo di regione, ma per la precisione in località Cheste. Per quanto riguarda invece le classi minori, Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), anche se non comprenderà la FP3. Gli appassionati tuttavia potranno seguire tutto il resto in tempo reale. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

PROVE LIBERE 1, ACUTO DI IANNONE

Le prove libere 1 del Gran Premio di Valencia hanno visto a sorpresa in prima posizione Andrea Iannone. Il pilota della Suzuki è stato il più veloce in 1.31.045. Grande prestazione del rider di Vasto, che ha rifilato tre decimi di distacco all'altra sorpresa di giornata, Jack Miller. Tre decimi anche il distacco di Pol Espargaro su Ktm. Vicinissimi i due piloti che si contendono la vittoria del titolo mondiale. Questo primo round è andato ad Andrea Dovizioso, quarto con un ritardo di quattro decimi dal miglior tempo della sessione mattutina fatto registrare da Iannone. Quinto invece Marc Marquez, con un distacco di 35 millesimi dal pilota della Ducati. Dovizioso, ricordiamo, per vincere il mondiale ha bisogno assolutamente di una vittoria e che Marquez non faccia meglio dell'undicesimo posto (o, più verosimilmente, deve sperare in una caduta o un ritiro causa guasto tecnico che metta ko il campione del mondo spagnolo). Nella seconda fila, con il sesto tempo provvisorio, Maverick Vinales, prima Yamaha del lotto. Settimo Zarco, ottavo Cructhlow e nono Kallio. A completare la top ten di questa prima sessione di libere Dani Pedrosa. In estrema difficoltà Valentino Rossi. Il pilota pesarese ha chiuso le prime prove libere del venerdì con un distacco di un secondo e quattro decimi da Iannone, firmando un tempo di 1.32.538. Per Rossi soltanto la diciottesima posizione, distante mezzo secondo rispetto a Pedrosa.

PROVE LIBERE 2, RUGGITO DI JORGE LORENZO

Le prove libere 2 del Gran Premio di Valencia sono state conquistate dalla Ducati di Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo è riuscito ad essere il più veloce in pista superando di un decimo il connazionale Dani Pedrosa. Terzo Andrea Dovizioso, distaccato di tre decimi rispetto al miglior tempo di 1.30.640 realizzato dal compagno di squadra. Andrea, per la seconda volta, si è messo alle spalle Marc Marquez, che ha girato tre decimi più lento del pilota forlivese, a 6 decimi da Lorenzo. Marquez non è riuscito a stare davanti a Zarco, prima Yamaha del lotto, distante quattro decimi dal primo tempo di Jorge. Completa la seconda fila Jack Miller, che conferma l'exploit della sua Honda non ufficiale con il sesto miglior tempo di giornata. In terza fila troviamo invece Crutchlow, Pirro e Valentino Rossi, distante 8 decimi da Lorenzo ma soltanto a due decimi da Marquez, uno dei piloti da battere nel Gran Premio di Valencia. La prestazione del pilota di Tavullia è stata decisamente più incoraggiante rispetto a quella del mattino, con il Dottore che ha ricucito la distanza dai primi, passando dalla posizione numero 18 alla nona e mettendosi alle spalle anche il compagno di squadra Maverick Vinales, soltanto undicesimo, a poco meno di un secondo di distanza dal primo tempo di Jorge Lorenzo. Crolla invece nel pomeriggio il tempo di Andrea Iannone, che passa dalla prima alla diciottesima posizione con la sua Suzuki.

VALENCIA INDIGESTA A ROSSI

In attesa di vivere questa ricca giornata, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale a Valencia. Questa gara ha ormai una certa tradizione, visto che si disputa a partire dal 1999 quando si affiancò a Jerez e Barcellona come terzo Gp in terra spagnola (in seguito si è aggiunta anche l'Aragona). Si è sempre corso sul circuito di Cheste, intitolato alla memoria del pilota locale Ricardo Tormo che era morto di leucemia l'anno precedente. Circuito non molto amato da Valentino Rossi, che a Valencia ha vinto solo nel 2003 e 2004, mentre nel 2006 perse il titolo a favore di Nicky Hayden nella gara clamorosamente vinta da Troy Bayliss, che aveva disputato quella gara in sella ad una Ducati al termine di una stagione nella quale aveva corso in Superbike (vincendo il Mondiale). Valentino era arrivato in vantaggio all'ultima gara della stagione, ma cadde e pur tornando in pista non riuscì ad andare oltre il tredicesimo posto, insufficiente a contenere la rimonta di Hayden che invece ottenne il terzo posto. C’è poi il ricordo del 2015: Valentino in testa al Mondiale ma costretto a partire dall'ultimo posto sulla griglia di partenza a causa del contatto con Marc Marquez in Malesia, la grande rimonta in gara che si ferma però al quarto posto, insufficiente a causa della contemporanea vittoria del rivale Jorge Lorenzo in una gara nella quale il maiorchino fu seguito come un'ombra da Marquez che però in 30 giri non tentò mai di sorpassarlo...

LORENZO E PEDROSA STAR

In generale Valencia non ha mai regalato grandi gioie all'Italia. In classe regina oltre alle due vittorie del Dottore c'è soltanto quella di Marco Melandri nel 2005, mentre considerando tutte le categorie l’ultimo successo di un italiano è quello di Michele Pirro in Moto2 nel 2011, grande gioia per il Team Gresini nella gara immediatamente successiva alla morte di Marco Simoncelli in Malesia. Nell'allora 125 (oggi Moto3) l'ultimo successo è stato invece ottenuto da Simone Corsi nel 2008. Sicuramente i padroni di casa hanno un feeling molto migliore: ad esempio, quattro vittorie per Jorge Lorenzo (tutte in MotoGp), ben sei successi per Dani Pedrosa fra tutte le classi, perché a Valencia ha vinto nel 2002 in 125, nel 2004 e nel 2005 in 250 e tre volte in MotoGp negli anni 2007, 2009 e 2012. Marc Marquez a Valencia ha vinto invece solo due volte, nel 2012 in Moto2 e nel 2014 in MotoGp, ma sempre meglio di Andrea Dovizioso, che non ha mai vinto in nessuna classe ma stavolta dovrà per forza vincere per tenere accese le speranze iridate. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Comunità Valenciana 2017 della MotoGp sul circuito di Cheste a Valencia sta per cominciare…

