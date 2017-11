Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, gara live: vincitore e podio (GP Valencia 2017)

Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Valencia 2017: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d’arrivo della corsa (oggi domenica 12 novembre).

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse

Oggi la MotoGp torna con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2017 in diretta naturalmente dal circuito di Valencia, che costituisce il diciottesimo e ultimo atto del Motomondiale 2017. Cresce dunque l’attesa per la gara che chiuderà la stagione e anche la lotta per il titolo iridato fra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, pur con la consapevolezza che Marquez è ad un passo dal titolo, potendo contare su 21 punti di vantaggio sui soli 25 ancora da assegnare (clicca qui per la griglia di partenza della MotoGp a Valencia). Eccovi dunque gli orari della corsa, che saranno naturalmente quelli classici dei Gran Premi in Europa. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in un momento decisivo della stagione.

MotoGp, diretta live della gara

MOTOGP, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito iberico saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la buona notizia è che le gare sul circuito di Valencia saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio di chiusura del Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà questa volta anche in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

QUALIFICHE, LA POLE POSITION DI MARC MARQUEZ

Marc Marquez mette le mani sul Mondiale di MotoGp: la pole position del Gran Premio di Valencia 2017 vale davvero tanto per il pilota della Honda. Altri avrebbero forse gestito diversamente il weekend, preoccupandosi di fare il minimo indispensabile a fronte del vantaggio in classifica, ma il Cabronçito non è un tipo che fa calcoli. Vuole “solo” vincere e per il momento sta legittimando il vantaggio accumulato su Andrea Dovizioso, che invece ha chiuso al nono posto. Lui che doveva dare tutto per partire davanti a tutti e provare a vincere la gara, sperando in un risultato negativo del rivale, si ritrova a inseguire. Si affievoliscono le sue speranze di vittoria, ma non può arrendersi ora, perché il Motomondiale quest'anno ci ha confermato che può succedere davvero di tutto. Una menzione però la merita Andrea Iannone, che ha avuto una stagione tribolata. Il suo terzo posto rincuora lo spirito di un pilota che l'anno prossimo può tornare ad essere competitivo. Che dire, invece, di Valentino Rossi: ha tirato fuori dal cilindro un settimo posto che per la Yamaha sembrava inarrivabile a fronte delle difficoltà emerse in questo weekend. (agg. di Silvana Palazzo)

FP3, VALENTINO ROSSI CERCA DI RESISTERE

Valencia è teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, ma non della carriera di Valentino Rossi. Il giorno del ritiro del Dottore è ancora molto lontano, del resto perché dovrebbe fermarsi un pilota che è in grado di piazzare al decimo posto una Yamaha inguidabile. Ancora una volta Rossi ha dimostrato di cosa è capace, anche se non nutrivamo alcun dubbio. Ma quella che ha messo in FP3 è più di una pezza, perché il decimo posto è molto importante per le Yamaha, protagonista di un weekend molto difficile. Non era affatto scontato arrivare in Q2, ma ancora una volta ha tirato il meglio da una moto che necessita di grandi interventi. Nell'ingresso di Maverick Vinales ai box c'è del resto la fotografia del momento Yamaha: non si è neppure tolto il casco per mostrare la rabbia che gli monta dentro, ma che è facile immaginare. “Correre altri 10 anni? Sarà difficile, ma ci proverò di sicuro”, ha dichiarato Valentino. Ecco, con una moto nuovamente competitiva potrebbe far divertire ancor di più i suoi tifosi e tutti gli appassionati di MotoGp. (agg. di Silvana Palazzo)

LE INFORMAZIONI SUL CIRCUITO

Il Gran Premio vivrà la sua partenza naturalmente alle ore 14.00 e poi si svilupperà sulla distanza di 30 giri per un totale di 120,2 km, dal momento che ogni giro del breve e tortuoso tracciato valenciano misura appena 4,005 chilometri, caratterizzati da ben quattordici curve, di cui nove a sinistra e cinque a destra: moltiplicate per il numero di giri, sono ben 420 curve in totale. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di soli 12 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 876 metri. Insomma, una pista che onestamente non è il massimo per i bolidi della MotoGp: corta, stretta e tortuosa, sorpassare non è facile ed infatti non è tra le piste più amate dai centauri protagonisti del Motomondiale. La peculiarità più significativa del Ricardo Tormo è quella di essere una sorta di “stadio”, visto che è un caso rarissimo di circuito dalle cui tribune si può seguire la gara per intero: l'ideale per il tifo (considerato pure che le tribune possono accogliere 150.000 spettatori), che certamente ci regalerà una cornice all'altezza dell'ultimo atto di questo Mondiale, con il tifo inevitabilmente in gran parte per Marc Marquez. Un'altra particolarità è che si gira in senso anti-orario, contrariamente a quello che succede nella maggior parte degli altri circuiti.

LE DOMANDE DELLA DOMENICA

Ognuno dei protagonisti avrà un obiettivo: Marc Marquez vorrà festeggiare il titolo davanti ai propri tifosi e potrà gestire una situazione estremamente favorevole; Andrea Dovizioso può solo cercare la vittoria e questa tutto sommato è una buona situazione psicologica, anche se per sognare il colpaccio servirebbe anche una grossa mano da parte del rivale. In ogni caso il Dovi è stato la grande rivelazione del 2017, sarà importante chiudere al meglio una stagione già memorabile. Maverick Vinales cercherà di tornare alla vittoria che gli manca da maggio, un digiuno incredibile per chi nella prima parte della stagione sembrava essere il principale favorito per la conquista del Mondiale. Valentino Rossi e Jorge Lorenzo vorrebbero vincere per chiudere al meglio una stagione difficile, fermo restando che Rossi dovrà fare i conti con una pista mai amata mentre Lorenzo dovrà pensare anche al bene della Ducati (anche se con questa classifica è difficile ipotizzare giochi di squadra). Quanto al feeling con il circuito, doverosa è la citazione per Dani Pedrosa, ben sei volte vincitore al Ricardo Tormo. Per tutti poi nei test di settimana prossima inizierà di fatto già il 2018, ma per adesso è meglio rimanere all’attualità. Per capire chi riuscirà a centrare gli obiettivi che vi abbiamo citato, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio della Comunità Valenciana 2017 della MotoGp sul circuito di Valencia sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.