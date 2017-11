Marquez ha vinto il Mondiale se.../ MotoGp, per Dovizioso quali risultati per diventare campione del mondo?

Marquez vince il Mondiale se... MotoGp, per Dovizioso pochi risultati possibili per laurearsi campione del Mondo: le combinazioni che ribalterebbero la situazione (Gp Valencia 2017)

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Marc Marquez e Andrea Dovizioso (LaPresse)

Marc Marquez è davvero ad un passo dal laurearsi campione del Mondo della MotoGp per la quarta volta nel giro di soli cinque anni: solo una combinazione di risultati ai limiti dell’impossibile infatti permetterebbe ad Andrea Dovizioso di rovesciare l’attuale situazione in classifica e vincere un titolo iridato che avrebbe dell’incredibile e che coronerebbe una stagione comunque straordinaria per il centauro forlivese della Ducati. Dunque, per prima cosa ricordiamo che alla vigilia dell’odierno Gp Valencia che chiuderà il Motomondiale 2017 Marquez gode di un vantaggio di ben 21 punti su Dovizioso, un capitale immenso quando ne restano appena 25 da assegnare. Il primo calcolo è dunque facilissimo: se Dovizioso deve recuperare 21 punti, vuol dire che anche un secondo posto (20 punti) non gli servirebbe per diventare campione. Il Dovi dunque deve vincere, con qualsiasi altro risultato Marquez festeggerebbe anche se - per assurdo - non dovesse nemmeno prendere il via.

DOVIZIOSO CAMPIONE DEL MONDO? LE COMBINAZIONI

Dunque fondamentale per sperare è una vittoria di Andrea Dovizioso, ma anche in quel caso a Marquez basterebbe un banalissimo undicesimo posto per festeggiare l’ennesimo Mondiale di una carriera leggendaria. Questo perché l’undicesimo posto porta 5 punti, quanto basterebbe per limitare a soli 20 punti il guadagno di Dovizioso. Dunque secondo punto fisso: Marquez sarà campione del Mondo se chiuderà entro i primi undici posti. La conseguenza è semplice: Dovizioso diventerà campione del Mondo solamente se vincerà la gara di Valencia e Marquez contemporaneamente arriverà al massimo dodicesimo. L’unica piccola buona notizia per il Dovi è che a pari punti vincerebbe lui il Mondiale avendo una vittoria in più (andrebbe 7-6 con il necessario successo al Ricardo Tormo), ecco perché a Marquez non basterebbero i 4 punti del dodicesimo posto con una vittoria di Andrea. Realisticamente però Dovizioso dovrà sperare che Marquez non arrivi al traguardo, per caduta oppure guasto meccanico, perché altrimenti lo spagnolo non dovrebbe avere problemi ad arrivare almeno undicesimo. Tutto questo naturalmente sempre a patto che il pilota Ducati vinca la gara…

