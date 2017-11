Incidente Valentino Rossi / Video, cade rovinosamente e distrugge la sua Yamaha M1 (Test Valencia, MotoGp)

14 novembre 2017 Silvana Palazzo

Incidente Valentino Rossi a Valencia

Tanta paura durante i test di Valencia per Valentino Rossi, protagonista suo malgrado di una caduta rovinosa. L'incidente è avvenuto alla Curva 10, mentre stava compiendo l'undicesimo passaggio della sua giornata, il secondo dopo il ritorno in pista. Quella di oggi è stata infatti la prima giornata dei test collettivi della MotoGp in vista della prossima stagione. Tanta paura, dunque, sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia, dove qualche giorno fa Marc Marquez ha festeggiato la vittoria del Mondiale. Il pilota della Yamaha è rimasto fortunatamente illeso, ma la sua M1 invece è andata distrutta e ciò ha inevitabilmente modificato i suoi programmi di giornata. Nessuna conseguenza per il “Dottore” anche grazie al perfetto funzionamento degli airbag della sua tuta. A subirne è stata la sua Yamaha, uscita particolarmente danneggiata dalla carambola che poi l'ha fatta finire a poca distanza dalle barriere della via di fuga.

INCIDENTE VALENTINO ROSSI: GRANDE PAURA A VALENCIA

Impegnato nel provare la sua Yamaha equipaggiata del nuovo motore, che probabilmente verrà lanciato nel 2018, Valentino Rossi quando si è rialzato dopo la caduta è corso verso la moto distrutta per verificare le condizioni del propulsore. Il team manager Mario Meregalli aveva spiegato a inizio mattinata che il team di Iwata avrebbe fatto delle prove comparative con il telaio del 2016, la moto di quest'anno e una che avrebbe montato il possibile nuovo motore. Valentino Rossi ha quindi dovuto rivedere i suoi piani, visto che la sua Yamaha M1 è uscita parecchio malconcia dall'incidente. Sospiro di sollievo invece per le condizioni del pilota, che è rientrato subito ai box grazie al passaggio in scooter che gli ha offerto un commissario. Le immagini della caduta, e quindi dell'incidente, stanno però facendo il giro del web, perché sono davvero impressionanti. Di seguito vi riportiamo il video di Sky.

