Test Motogp Valencia 2017/ Info streaming video e diretta tv, classifica e tempi (1^ giornata)

Test Motogp Valencia 2017

Diretta Test Motogp Valencia 2017: streaming video e tv, orario, protagonisti, classifica e tempi della prima giornata di prove sulla pista spagnola.

14 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Test Motogp Valencia (LaPresse)

Benchè la stagione 2017 della Motogp sia terminata domenica scorsa con il Gp di Valencia, il grande circus non ha abbonato la pista spagnola dove andranno in scena due giorni di test per la classe regina in vista del Campionato 2018, con tutti i grandi protagonisti della stagione passata e i volti nuovi della prossima. I test per la Motogp di Valencia si annuncia quindi un appuntamento fondamentale, sia per vedere i primi sviluppi delle scuderie più blasonate, sia per salutare calorosamente l'esordio di tanti volti giovani provenienti dalle altre categorie, in primis il Campione del Mondo della Moto 2 Franco Morbidelli. Vediamo quindi subito il programma e le modalità per seguire al meglio questa prima giornata di prove, in attesa di conoscere i primi tempi e la classifica dei migliori in pista oggi al circuito Ricardo Tormo.

ORARIO, INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Nulla di nuovo nel programma per questi test della Motogp: partenza alle ore 10.00 e bandiera a scacchi attesa per le ore 17.00, con una piccola pausa per il pranzo dalle ore 14.00 alle ore 15.00. L’intera prima giornata dei test di Valencia sarà visibile in diretta tv su Sky, con appuntamento a partire alle ore 10 al canale Sky Sport Motogp HD (numero 208 del telecomando). Confermata quindi la possibilità di seguire l’evento commentato dalle voci di Guido Meda e Mauro Sanchini in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go riservato ai soli abbonati.

I PROTAGONISTI ATTESI

Lunghissimo ovviamente l’elenco dei grandi protagonisti attesi in pista in questi due giorni di test per la classe regina, dal campione del mondo in carica Marc Marquez al suo grande rivale di questa stagione Andrea Dovizioso che con Lorenzo, sarà al lavoro per sviluppare alcune migliorie alla sua Ducati in vista della prossima stagione. Con loro ovviamente non mancheranno gli alfieri della Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Vinales che hanno chiuso il mondiale 2017 con ben poche soddisfazioni per via di una moto non al top delle prestazioni e su cui quindi si dovrà ancora lavorare molto. Come abbiamo detto però saranno anche tanti i volti nuovo attesi in pista oggi, a partite dal Campione del Mondo della Moto 2 Franco Morbidelli che debutterà oggi in Motogp con la Honda del team Estrella Galicia 0,0 Marc Vds. Con lui atteso all’esordio anche Nakagami, oltre che Simeon per la Ducati Avintia. Il grande assente sarà il rivale del romano per il titolo mondiale della secondo categoria, Thomas Luthi out per infortunio. Non dimentichiamo po che proprio oggi vedremo i primi cambi di casco: Miller proverà per la prima volta la Ducati Pramac, mentre Redding salirà al posto di Lowes sulla Aprilia.

