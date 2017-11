Test Motogp Valencia 2017/ Streaming video e diretta tv: orario, classifica e tempi (2^ giornata)

Diretta Test Motogp Valencia 2017: info streaming video e tv, orario, protagonisti, tempi e classifica della seconda giornata di prove in pista al Ricardo Tormo.

15 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Test Motogp Valencia (LaPresse)

La Motogp e i suoi protagonisti tornano in pista a Valencia oggi mercoledì 15 novembre 2017 per disputare la seconda e ultima giornata di test al circuito del Ricardo Tormo. Oggi quindi gli appassionati dovranno dire arrivederci al circus della classe regina che ritornerà solo a fine gennaio 2018 per la sessione di prove a Sepang in Malesia. Prima però di saltare tutti i piloti attesi nel prossimo campionato mondiale andiamo a vedere come si configura il programma di questa giornata, ricordando anche le modalità attraverso cui assistere ai test di Valencia e che cosa è successo ieri in pista al Ricardo Tormo.

ORARIO, INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Non vi saranno sorprese rispetto alla giornata di ieri per questa seconda giornata dei test della Motogp: partenza alle ore 10.00 e bandiera a scacchi attesa per le ore 17.00, con una piccola pausa per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. L’intera giornata di prove a Valencia sarà visibile in diretta tv su Sky, con appuntamento a partire alle ore 10 al canale Sky Sport Motogp HD (numero 208 del telecomando). Confermata quindi la possibilità di seguire l’evento nella sua interezza, commentato dalle voci di Guido Meda e Mauro Sanchini in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati.

COSA E' SUCCESSO NELLA PRIMA GIORNATA

Come al solito risulta difficile dare un giudizio univoco su quanto fatto dai piloti e dalle varie scuderie in una giornata di test: ogni box e ogni centauro infatti segue un programma personalizzato di prove e confronti tra la moto della passata stagione e le novità in elaborazione per la prossima, i di cui dettagli tecnici chiaramente rimangono segretissimi. Nel complesso comunque possiamo vedere che le Honda di Marquez, campione del Mondo della Motogp, che di Pedrosa, rimangono nettamente le più competitive, come pure le Ducati di Dovizioso e Lorenzo, che pure hanno messo in pista qualche dettaglio nuovo in vista della stagione 2018. Si è lavorato alacremente anche in casa Yamaha: sia Valentino Rossi che Maverick Vinales hanno messo in pista a Valencia nella prima giornata di test delle moto “ibride” con elementi della moto 2017 assieme a elementi del tutto nuovi. Una delle novità più importanti portate a Valencia dalla casa del diapason è poi il motore, che ha dato ottimi risultati specialmente con lo spagnolo, il più veloce alla bandiera a scacchi ieri. Altre conferme arrivano poi dalla Yamaha di fabbrica di Zarco, tra i più veloci della sessione, mentre hanno realizzato tempi molto importanti anche Alexis Espargaro e Miller. Tra i rookies poi dobbiamo evidenziare il grande lavoro fatto nella giornata di ieri dal campione della Moto 2 Franco Morbidelli, che rivelatosi anche tra i stakanovisti della pista, ha segnato un ottimo 18^crono a circa due secondi da Vinales.

© Riproduzione Riservata.