Test MotoGp 2017 Sepang / Tempi e classifica: diretta e info streaming video e tv (terza giornata, oggi 1 febbraio)

TEST MOTOGP 2017 SEPANG: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TEMPI E CLASSIFICA (3^ GIORNATA, MERCOLEDì 1 FEBBRAIO) - I test MotoGp 2017 in Malesia giungono alla giornata conclusiva: la tre giorni di Sepang è dunque pronta a vivere l’ultimo appuntamento, con il solito orario che per l’Italia sarà in notturna (dalle 3 alle 11) ma che per i piloti in pista sarà di fatto dalle 10 alle 18 locali. Come sempre l’obiettivo principale dei protagonisti della MotoGp è quello di prendere confidenza con le nuove moto: sia per chi non ha cambiato scuderia ma ha un mezzo migliorato e aggiornato da guidare, sia a maggior ragione per chi invece vive una nuova sfida e dunque deve anche imparare quali siano i segreti del nuovo mezzo.

I tempi in questa fase della stagione contano il giusto: quel che è importante è girare il più possibile e sviluppare in vista del primo Gran Premio stagionale (in Qatar), stampare il crono è certamente un ottimo segnale ma non può essere considerato esaustivo del lavoro di questi tre giorni. Di sicuro però il miglior tempo che Andrea Iannone ha fatto registrare ieri fa piacere: il pilota abruzzese, dopo la grande stagione con la Ducati, si è rimesso in discussione andando a sposare il progetto Suzuki ed è parso subito competitivo sul giro secco, rifilando 4 decimi a quel Maverick Vinales di cui ha preso il posto e che a sua volta, sulla Yamaha, si è già fatto notare tra i piloti più veloci lunedì e martedì.

Progredisce anche Valentino Rossi, che ha dato ottime sensazioni nella seconda giornata: le sue condizioni di salute sono migliorate e così il lavoro effettuato in pista. Soddisfatto il suo ex compagno Jorge Lorenzo, che dovrà dimostrare di saper domare una Ducati che ha messo in crisi tanti big prima di lui (lo stesso Dottore è il caso più eclatante). Per quanto riguarda il campione del mondo Marc Marquez, i suoi tempi non hanno impressionato ma la sua priorità non è certo - in questo momento - quella di risultare il più veloce in pista, e dunque al momento va bene così. Ci sono comunque tutti gli ingredienti per una grande stagione.

Come sempre non si potrà assistere ad una diretta tv per i test MotoGp 2017 a Sepang; questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma per avere informazioni sui piloti che girano in pista e sui tempi della giornata in Malesia potrete avvalervi dell’account Twitter ufficiale @MotoGp al fianco del quale ci saranno ovviamente anche i profili delle varie scuderie. In più alle 19 di questa sera non perdete l’appuntamento, su Sky Sport MotoGp (canale 208 del bouquet satellitare), con Race Anatomy Test Sepang con commenti e analisi da studio su quanto accaduto in pista.

© Riproduzione Riservata.