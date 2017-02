Test MotoGp 2017 Phillip Island/ Diretta e info streaming video e tv, tempi e classifica prima giornata (15 febbraio 2017)

TEST MOTOGP 2017 PHILLIP ISLAND: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TEMPI E CLASSIFICA (1^ GIORNATA, 15 FEBBRAIO) - I test a Phillip Island, in Australia, segnano il secondo atto della MotoGp 2017. Siamo ormai a metà settembre e dunque questi nuovi tre giorni di test MotoGp diventano ancora più significativi della sessione di due settimane fa a Sepang che aveva alzato il sipario sul 2017. Si gira a Phillip Island, quindi innanzitutto avremo un primo raffronto fra piste diverse e dunque anche risposte più significative per i piloti e per le scuderie circa le migliorie da apportare alle moto che si presenteranno al via per il Gran Premio del Qatar, primo dei 18 appuntamenti del Mondiale, che dista ormai solamente poco più di un mese. Molto importanti dunque questi test MotoGp a Phillip Island, la seconda delle tre sessioni invernali (la terza sarà a Losail), anche se gli orari saranno pessimi per gli appassionati italiani. A causa del fuso orario che vede l'Australia ben dieci ore avanti, si girerà dalla mezzanotte fra martedì 14 e mercoledì 15 fino alle ore 8.00 del mattino di mercoledì, cioè dalle 10.00 alle 18.00 in orario locale australiano - naturalmente del 15 febbraio.

Se l'anno scorso erano soprattutto le novità dal punto di vista regolamentare ad attirare l'attenzione, stavolta l'attenzione si concentra sui piloti che hanno cambiato scuderia questo inverno. Ecco dunque che ci sarà grande attesa per questo nuovo test con Jorge Lorenzo in sella alla sua Ducati dopo ben nove stagioni consecutive alla Yamaha, dove il posto al fianco di Valentino Rossi è stato presto da un altro spagnolo, il rampante Maverick Vinales, che a sua volta ha lasciato la Suzuki dove è approdato Andrea Iannone che ha dovuto lasciare il posto in Ducati appunto a Lorenzo, in un vero e proprio valzer. Vinales inoltre è stato velocissimo e molti già pensano che per Valentino Rossi potrebbe rivelarsi un rivale ancora più ostico di Lorenzo: al momento è un'ipotesi ancora tutta da dimostrare, ma di certo sarà da seguire con grande attenzione tutto quello che potrà succedere in casa Yamaha.

A Sepang ha fatto molto bene anche la Ducati, anche se soprattutto con chi aveva già esperienza in sella alla Rossa, da Andrea Dovizioso al collaudatore di lusso Casey Stoner, un po' meno con Jorge Lorenzo. Alti e bassi notevoli invece per il campione del Mondo in carica Marc Marquez e per la sua Honda (concetto che vale pure per Dani Pedrosa), che hanno deluso nella seconda giornata e si sono riscattati nella terza. Al momento possiamo dire che la Honda non sembra avere sfruttato il vantaggio di avere una coppia di piloti che conoscono entrambi alla perfezione la moto con cui girano, ma naturalmente restano tra i protagonisti da seguire con maggiore attenzione.

Non sarà possibile assistere a una diretta tv dei test ufficiali MotoGp a Phillip Island, che andranno in scena sostanzialmente nella notte italiana, con gli orari che abbiamo già ricordato, cioè 0.00-8.00 di mercoledì 15 febbraio (stessi orari anche giovedì e venerdì); questo significa che non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case. Sul canale Sky Sport MotoGp (al numero 208 di Sky) da segnalare alle ore 19.00 la trasmissione Race Anatomy Test Phillip Island di mercoledì, giovedì e venerdì per analisi e commenti sulla giornata che però in Australia sarà ormai abbondantemente terminata.

