Test MotoGp 2017 Phillip Island / Diretta tv e info streaming: classifica e tempi seconda giornata. (oggi 16 febbraio)

TEST MOTOGP 2017 PHILLIP ISLAND, DIRETTA TV E INFO STREAMING: CLASSIFICA E TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA (OGGI 16 FEBBRAIO 2017) – Siamo giunti oggi alla seconda giornata dei test della prossima stagione 2017 della MotoGP, in corso a Phillip Island, circuito in terra australiana, già prenotato per il Gp del 22 ottobre prossimo. Seconda occasione per lavorare e provare le moto attese protagoniste del prossimo motomondiale, che si spera possa succedere sotto il favore del bel tempo: nella giornata di ieri infatti il forte vento ha parzialmente compromesso sia alcuni giri in pista che alcuni sviluppi sull’aerodinamica che diversi top club speravano di mettere alla prova dopo la sessione di Sepang. Ricordiamo brevemente gli orari della giornata odierna di prove: come al solito si correrà sulla pista di Phillip Island per otto ore circa, dalle ore 0 alle 18 secondo il fuso australiano, durante le quali le scuderie potranno fare tutti i giro che vogliono oltre che lavorare senza interruzione ai proprio box. CLICCA QUI PER VEDERE I TEMPI E LA CLASSIFICA DELLA 1^ GIORNATA (TEST PHILLIP ISLAND)

Purtroppo per noi il fuso non ci è favorevole e gli appassionati che vorranno seguire anche questa seconda giornata di test per la MotoGP 2017 saranno costretti a fare le ore piccole: secondo gli orari italiani l’inizio della sessione è prevista per le ore 23.45 di mercoledi 15, mentre la bandiera a scacchi è attesa per le ore 8.00 della mattina dal 16. In attesa dei risultati di questa seconda giornata andiamo a riepilogare brevemente quanto successo ieri a Phillips Island. Se diamo un occhio alla classifica dei migliori tempi registrati sul circuito notiamo come ancor auna volta il titolo di pilota più veloce va all’attuale campione del mondo della MotoGP Marc Marquez, che con la sua nuova Honda è riuscito a chiudere la sua sessione di test con l’ottimo tempo di 1.29.497, tallonato ad appena +0.186 da Valentino Rossi, che nonostante alcuni problemi ancora da risolvere per il passo gara e scivolate a parte è riuscito a chiudere il secondo giorno di prove su tempi davvero soddisfacenti per la sua Yamaha. Terzo gradino del podio provvisorio a Phillip Island per Andrea Iannone che pare abbia confermato anche sulla pista australiana un naturale feeling con la sua nuova Suzuki: l’ex Ducatista ha confermato qualche difficoltà nell’adattamento alla nuova moto nel cambio pista, eppure il giro più veloce effettuato sul 1.29:926 fa davvero ben sperare i suoi fan. E’ riuscito a scendere sotto il muro del 1.30 anche l’altro pilota della Yamaha Maverick Vinales, che si è mostrato davvero ottimista per i prossimi gironi di test a Phillip Island. E’ continuato e con tutta probabilità continueranno anche in questa giornata di test per la Motogp 2017 il lavoro di adattamento di Jorge Lorenzo alla sua nuova desmosedici. La prima giornata di è chiusa per lo spagnolo con un 11^ crono generale, che però non preoccupa né i box nè lo stesso campione del mondo. Ricordiamo infine che causa il fuso orario avverso, anche la seconda giornata dei Test di Phillip Island in vista della stagione 2017 della Motogp non sarà visibile in diretta tv, e di conseguenza non sarà disponibile neanche la diretta video streaming dell’evento. Tutti gli appassionarti però potranno seguire i live timing tramite il portale ufficiale al sito www.motogp.com, oltre che gli aggiornamenti sul profilo Twitter ufficiale (@MotoGP). La piattaforma satellitare Sky ha però previsto nel suo palinsesto diversi momento di approfondimento e commenti dei protagonisti sui test in corso a Phillips Island sul proprio canale tematico Sky Sport Motogp, disponibile ai soli abbonati al numero 208 del telecomando della pay tv. Ricordiamo per esempio il programma “Race Anatomy – Speciale Test”, condotto da Davide Camicioli tutti i giorni dalle ore 19.00, con le impressioni a caldo dei protagonisti.

CLICCA QUI PER VEDERE I TEMPI E LA CLASSIFICA DELLA 1^ GIORNATA (TEST PHILLIP ISLAND)