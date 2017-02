Test Motogp 2017 Phillip Island / Diretta tv e info streaming, classifica e tempi (3^ giornata, oggi 17 febbraio)

DIRETTA TEST MOTOGP 2017 PHILLIP ISLAND, INFO STREAMING VIDEO E TV, CLASSIFICA E TEMPI (3^ GIORNATA, OGGI 17 FEBBRAIO) – Si sono ufficialmente chiusi nella notte italiana i tre giorni di test a Phillips Island in vista della prossima stagione 2017 della Motogp: l’appuntamento australiano è solo il secondo di avvicinamento all’apertura del Motomondiale, visto che ad attenderci sarà la terza e ultima sessione di prove sul circuito del Qatar atteso il prossimo 10 marzo. Ricordiamo brevemente gli orari di questa terza giornata: in Australia a terza sessione di Test per la Motogp 2017 avrà inizio alle ore 8 per concludersi ufficialmente solo 10 ore dopo alle 18.00 in punto, causa fuso orari naturalmente sarà difficile per gli appassionati italiani seguire anche questo terzo giorno di prove visto che avranno inizio per noi alle ore 12.00 tra giovedi 16 e venerdi 17 febbraio per concludersi solo alle 8 del mattino del 17. In attesa di conoscere i risultati della terza giornata di test per la Motogp andiamo a vedere cosa è successo sul circuito australiano nella giornata di ieri, ancora una volta caratterizzata da forte vento ma cielo limpido (oltre che di alcuni animali vaganti che hanno rallentato nuovamente la sessione di test): il miglior della giornata è stato forse un po’ a sorpresa lo spagnolo della Yamaha Mavrick Vinales, che ha fermato il cronometro sul 1.28:847, unico pilota impegnato nei test della Motogp 2017 a Phillps Island in grado di scendere sotto al muto dell’1.28. L’ex Suzuki oltre a confermare l’ottimo feeling con la moto della scuderia giapponese del diapason, sembra aver trovato un ottimo set up nella difficile pista australiana, fattore che molti altri piloti di top team ancor faticano a mettere a punto. Uno di questi è stato lo stesso compagno di squadra Valentino Rossi, che nel giorno del suo 38^ compleanno è riuscito a recuperare solo l’ottavo posto in classifica segnando un ritardo su Vinales di +0.827. Secondo gradino del podio nei migliori tempi della MotoGP a Phillip Island è stato il campione del mondo in carica Marc Marquez, che però non sembrava assai soddisfatto di quanto fatto i g giornata; terzo posto per Cal Crutchlow, che ha fermato il cronometro sul 1:29.325. Stupisce in parte come molti piloti delle scuderie satelliti abbiamo realizzato i miglior tempi: al quarto posto troviamo infatti Bautista, seguito al stesso posto da Aleix Espargaro, con Folger e Rins rispettivamente settimo e nono nella classifica dei miglior tempi. CLICCA QUI PER CONOSCERE LA CLASIFICA E I TEMPI DELLA 1^ GIORNATA - - - - CLICCA QUI EPR CONOSCERE LA CLASSIFICA E I TEMPI DELLA 2^ GIORNATA

Ricordiamo infine che causa il fuso orario avverso, anche la terza giornata dei Test di Phillip Island in vista della stagione 2017 della Motogp non sarà visibile in diretta tv, e di conseguenza non sarà disponibile neanche la diretta video streaming dell’evento. Tutti gli appassionarti però potranno seguire il live timing tramite il portale ufficiale al sito www.motogp.com, oltre che gli aggiornamenti sul profilo Twitter ufficiale (@MotoGP). La piattaforma satellitare Sky ha però previsto nel suo palinsesto diversi momento di approfondimento e commenti dei protagonisti sui test in corso a Phillips Island sul proprio canale tematico Sky Sport Motogp, disponibile ai soli abbonati al numero 208 del telecomando della pay tv. Ricordiamo per esempio il programma “Race Anatomy – Speciale Test”, condotto da Davide Camicioli tutti i giorni dalle ore 19.00, con le impressioni a caldo dei protagonisti.