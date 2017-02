MotoGP / Honda 2017, video presentazione nuova moto di Marquez e Pedrosa

MOTOGP,HONDA 2017: LA VIDEO PRESENTAZIONE DELLA NUOVA MODO DI MARQUEZ E PEDROSA – E’ attesa per oggi 3 febbraio a Jakarta (Indonesia) la presentazione della Honda 2017, ultimo team protagonista del Mondiale 2017 della Motogp a fare il proprio unveiling. L’attesa intorno a nuovo gioiello della scuderia giapponese è davvero tanto, anche sei i fan hanno già avuto modo di scoprire la nuova moto durante i test effettuati per in vista del prossimo motomondiale sia a Valencia lo scorso novembre che ai test ufficiali di Sepang solo pochi giorni fa. Dopo i brillanti risultati ottenuti sul circuito malese, Dani Pedrosa e il campione del mondo della Motogp 2016 Marc Marquez sono volati in Indonesia. Proprio lì, dove in questi giorni i due piloti sono impegnati in un tour promozionale verrà presentata la tanto attesa Honda 2017 pronta o quasi per la prossima stagione 2017 della Motogp, che come ricordiamo avrà effettivamente inizio solo il prossimo 26 marzo con il Gran Premio del Qatar. Con quasi due mesi ancora a disposizione ai box Honda chiaramente i lavoro non sono finiti, anche perché sia Marquez che Pedrosa avranno a disposizione altri due test ufficiali per mettere a punto la moto che potrebbe portare la casa giapponese ancora alla vittoria, dopo le grandi soddisfazioni raggiunte nello scorso motomondiale: Marquez e Honda infatti non nascondo che puntano ancora una volta al titolo mondiale, piloti e scuderia.

La presentazione in programma per la giornata di oggi, oltre che svelare il nuovo gioiello di casa Honda servirà per presentare al pubblico tutta la scuderia e gli obbiettivi personali e di team dei piloti. In termini di nomi però i tifosi non si aspettano alcuna novità: per il quinto anno di fila la line-up piloti sarà ancora tutta spagnola con Dani Pedrosa (in Honda dal lontano 2006) e Marc Marquez (con i giapponesi nella classe regina dal 2013). Tra i due infatti è sempre regnato l’armonia e lo sviluppo della moto e i risultati ottenuti come casa e singoli hanno premiato questa scelta di continuità. Negli ultimi test la nuova Honda ha mostrato parecchi lati similari alla vettura del 2016 che è stata ovviamente implementata: la continuità dei piloti ha permesso comunque ai box minor fatica nello sviluppo della moto per la Motogp 2017, visto che da tempo sono stati risolti il problemi di adattamento tra moto e pilota. Quanto visto a Sepang finora fa comunque ben sperare i fan, che puntano all’ennesimo anno in Motogp da assoluto protagonista, anche grazie all0indiscutibile talento e intelligenza dei suoi due piloti di punta. Resta da vedere quali sono i dettagli che la nuova moto porterà per la prossima stagione, anche se il loro reale impatto si vedrà solo in Qatar con il primo Gran Premio della stagione 2017. Ricordiamo infine che la Honda non ha ufficializzato tempi, orari e modalità di diretta tv, o diretta streaming video per la presentazione della nuova moto con Marc Marquez e Dani Pedrosa, per cui suggeriamo di restare collegati al sito ufficiale (all’indirizzo http://www.hondaracingcorporation.com) oltre che sul profilo Twitter ufficiale (@HRC_MotoGP).

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA HONDA (da twitter ufficiale)

