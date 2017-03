TEST MOTOGP LOSAIL 2017, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (1^ GIORNATA, QATAR, OGGI)- Si apre oggi in Qatar sul tracciato di Losail l’ultima sessione di test per la Motogp, in preparazione della prossima stagione 2017 ormai davvero alle porte. Mancano infatti appena due settimane all’apertura ufficiale del Mondiale di MotoGP 2017, che come da tradizione ormai avrà inizio con il spettacolare Gran Premio del Qatar, che avverrà in notturna sotto le luci artificiali. Stando al calendario ufficiale e tenuto conto del fuso orario tra l’Italia e il Qatar, la prima giornata di test della Motogp 2017 avrà inizio alle ore 14.00 per poi concludersi alle ore 21.00 sempre italiane: 7 ore di test che secondo al previsioni dovrebbero essere intervallate verso le ore 18.00 per un break di circa 60 minuti, dedicato al pranzo e al lavoro nei box. Lo stesso schema verrà poi seguito anche nei prossimi giorni. Come p noto infatti la sessione di test per la Motogp durerà tre giorni in tutto, da venerdi 10 marzo alla domenica 12: tre giorni di intense prove, ultima chance per mettere a punto le moto in vista della prossima appassionante stagione.

Tra i protagonisti più attesi a Losail in questa ultima sessione di test in vista della Motogp 2017 sono chiaramente i due piloti della Honda, il campione del mondo in carica Marc Marquez, e Dani Pedrosa: il primo però è vittima di una lussazione alla spalla rimediata in alcuni test privati per cui è possibile che la maggior parte del carico di lavoro si riverserà sulle spalle del compagno di squadra. Non dimentichiamo chiaramente i due piloti della Yamaha, il 9 volte campione del mondo Valentino Rossi e il suo nuovo compagno di squadra alla scuderia del diapason Maverick Vinales: il dottore ha concluso la precedente sessione di test della Motogp 2017 a Phillips Island mostrando una certa insoddisfazione per quanto raccolto, al contrario dello spagnolo tra i più veloce nel giorni di prove. Attenzione anche in casa Suzuki e Ducati, dove si è registrato un valzer di caschi: alla squadra giapponese è andato per il momento con ottimi risultati l’ex ducatista Andrea Iannone, mostrando ottime potenzialità della nuova GSX-RR, mentre il suo posto a Borgo Panigale è andato all’ex compagno di Rossi Jorge Lorenzo. Proprio la rossa, specialmente con Dovizioso ha fatto vedere meraviglia nei precedenti test e le aspettative anche per queste prove a Losail, le ultime prima dell’inizio del mondiale 2017 sono altissime.

Ricordiamo infine che le giornata di test della Motogp 2017 in programma a Losail, con i semafori verdi attesi per le ore 14.00 italiane non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza : la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport Motogp (numero 208) con numerosi collegamenti dalla pista di Losailin Qatar e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport Motogp in programma alle ore 23.00. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Motogp all’indirizzo www.motogp.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso, oltre che poter visualizzare il live timing delle sessioni di test sulla pista qatariota.

