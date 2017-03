Diretta Test Motogp 2017, Qatar: info streaming, tempi e classifica delle prove (2^giornata)

DIRETTA TEST MOTOGP IN QATAR 2017: INFO STREAMING, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (2^GIORNATA QATAR OGGI) – Dopo emozioni di ieri, si apre oggi sempre a Losail la seconda giornata di test per la Motogp, chiamata anche in questa giornata sulla pista del Qatar a mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del mondiale che si aprirà soltanto tra due settimane sempre sul circuito qatariota. Chiariamo subito il programma di questa seconda giornata, facendo i debiti conti con il fuso orario tra Qatar e Italia: la sessione di test della MotoGP inizierà alle ore 14.00 italiane, con bandiera a scacchia attesa invece per le ore 21.00 sempre nella serata italiana. Facile da immaginare a metà della sessione vi sia un ‘ora di pausa per il pranzo, che in Italia dovrebbe essere prevista tra le ore 17.00 e 18.00.

Sotto al microscopio anche in questa seconda giornata di test ci sarà la Ducati di Lorenzo e Dovizioso: al nuova moto del Borgo Panigale infatti nutra per il mondiale della MotoGP 2017 grandi e alte ambizioni, e pare avere tutti i mezzi per avvicinarsi al titolo il più possibile se non anche vincerlo. Va però fatto notare che proprio lo spagnolo nelle ultime sessioni di test della MotoGP 2017 a Sepang e Phillips Island, abbiamo mostrato una certa difficoltà nell’approcciarsi alla rossa. La ducati è stato infatti fortemente penalizzata nello sviluppo dalla nuove regole imposte dalla Dorna che ha di fatto vietato le alette laterali. Altre scuderie hanno ovviato al problema aggirandolo e montando una specie di doppia carena che possiede un intercapedine all’interno per alloggiare le alette, ma i risultati per il momento non sono così netti per poter esprimere in vero giudizio. N0n resta che vedere dunque quali soluzioni poeteranno in questi giorni, già oggi o al prossimo Gp del Qatar della Motogp la casa di Borgo Panigale e le altre scuderie presenti qui a Losail.

Ricordiamo infine che le giornata di test della Motogp 2017 in programma a Losail, con i semafori verdi attesi per le ore 14.00 italiane non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport Motogp (numero 208) con numerosi collegamenti dalla pista di Losailin Qatar e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport Motogp in programma alle ore 23.00. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Motogp all’indirizzo www.motogp.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso, oltre che poter visualizzare il live timing delle sessioni di test sulla pista qatariota.

