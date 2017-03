TEST MOTOGP LOSAIL 2017, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (3^GIORNATA QATAR OGGI) – Si accende oggi domenica 12 marzo 2017 la terza e ultima giornata di test per la Motogp 2017 a Losail. Ultime 7 ore di prove per mettere a punti gli ultimi accorgimenti alle prossime protagoniste del Motomondiale, prima dell’avvio ufficiale della stagione, atteso tra meno di due settimane proprio sulla pista del Qatar. Anche per questa 3 ^ giornata il programma e gli orari del test della classe regina saranno gli stessi dei giorni passati: facendo i conto il fuso orario tra Italia e Qatar, al bandiera verde è attesa per le ore 14.00 italiane, mentre la bandiera s cacchi sventolerà per l’ultima volta prima delle gara ufficiali alle ore 21.00 sempre nella serata italiana. Possibile una nuova pausa a metà della sessione per il pranzo, cosa che potrebbe avvenire dalle ore 17 alle 18 italiane.

Assente annunciato anche per questa ultima giornata di test a Losail della Motogp sarà il pilota della Ducati Avintia Hector Barbera che proprio qualche giorno prima dell’inizio della sessione di prove aveva annunciato lui stesso il proprio ritiro ufficiale dai test a Losail. Barbera è infatti è stato vittima di un brutto infortunio alla clavicola sinistra riportato durante un allentamento in bicicletta a Valencia. Sebbene l ‘intervento a cui lo spagnolo dell’Avintia si è dovuto sottoporre è andata a buon fine il pilota ha preferito rinunciare alla sessione di test, rassicurando però i suoi fan della sua presenza con la desmosedici al primo appuntamento del Mondiale della Motogp in Qatar. Lo stesso Barbera ha infatti affermato: "È capitato nel momento peggiore. Non aveva però senso rischiare, la decisione migliore è quella di restare a causa e rimettermi in forma”. Sarà quindi anche oggi Tito Rabat in pista a Losail a sostituire lo spagnolo.

Ricordiamo infine che le giornata di test della Motogp 2017 in programma a Losail, con i semafori verdi attesi per le ore 14.00 italiane non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport Motogp (numero 208) con numerosi collegamenti dalla pista di Losailin Qatar e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport Motogp in programma alle ore 23.00. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Motogp all’indirizzo www.motogp.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso, oltre che poter visualizzare il live timing delle sessioni di test sulla pista qatariota.

