LORENZO ATTACCA VALENTINO ROSSI/ "La Yamaha lo tratta come un diamante perché fa vendere"

LORENZO ATTACCA VALENTINO ROSSI: "LO TRATTANO COME UN DIAMANTE PERCHÉ FA VENDERE" - Mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale di MotoGP, ma è già tempo di polemiche: Jorge Lorenzo è, infatti, tornato a parlare del rapporto con Valentino Rossi negli anni trascorsi in Yamaha e lo ha fatto con toni tutt'altro che concilianti. Il nuovo pilota della Ducati ha, infatti, lamentato una disparità di trattamento da parte della scuderia di Lesmo, nonostante i risultati conseguiti: «Ho capito che dovevano prendersi cura del loro diamante, nel senso delle vendite», ha dichiarato nell'intervista rilasciata al quotidiano Marca. Senza giri di parole, Lorenzo ha spiegato che la Yamaha ha avuto delle difficoltà nella gestione di due piloti in lotta per il titolo e ha ammesso di aver capito le ragioni alla base: «Lui è ancora molto forte mediaticamente e continuerà a fare molto per le vendite del marchio. Per cui è difficile che due piloti abbiano lo stesso trattamento». I toni non sono duri, ma lo sono i concetti espressi, motivo per il quale ci aspettiamo una replica da parte del "Dottore".

LORENZO ATTACCA LA YAMAHA E REPLICA AL TEAM MANAGER MASSIMO MEREGALLI - Fanno già discutere le dichiarazioni rilasciate da Jorge Lorenzo in patria: il pilota della Ducati ha parlato dell'addio dalla Yamaha e del complesso rapporto con Valentino Rossi. Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Marca, lo spagnolo ha replicato anche al team manager della scuderia di Lesmo, il quale poco tempo fa ha lasciato intendere che dopo l'addio dello spagnolo l'atmosfera è più rilassata nella scuderia. Quella dichiarazione di Massimo Meregalli non è affatto andata giù a Lorenzo, che si è tolto un altro sassolino dalle scarpe: «Credo non sia stata una dichiarazione molto felice. Quando io ho capito che non era neutrale, ho cercato di evitare che venisse tanto nel nostro box, perché il primo rivale è sempre il compagno di squadra. Sicuramente questa dichiarazione è influenzata dal fatto che non io non lo volessi troppo nel mio box». Ora, dunque, riparte dalla Ducati e dalla voglia di vincere.

