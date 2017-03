Max Biaggi inviato speciale al Motogp 2017/ “Ho tante domande da fare a Valentino Rossi”

Max Biaggi e Valentino Rossi al motogp 2017

Max Biaggi sarà l'inviavo di RTL 102.5 per il Mondiale MotoGp 2017: "Mi piacerebbe intervistare Valentino Rossi"- Nuova avventura per Max Biaggi: il campione di motociclismo sarà l’inviato speciale di RTL 102.5 per il Mondiale MOTOGP che prenderà il via il prossimo weekend in Qatar, dal circuito di Losail. Proprio durante il noto programma di RTL 102.5, “Non Stop News”, ha dichiarato la sua grande felicità per questo importante ruolo: “È una bella opportunità per raccontare a tutti gli ascoltatori di RTL 102.5 quella che è la MotoGP vista da dentro. Andrò in loco in Qatar, in Malesia, a Jerez, in Austria e in tanti altri circuiti e racconterò tutto quello che succede, le chicche, quello che non si vede, le cose più tecniche e dettagliate”. Sorprende però quando Max svela la voglia di intervistare l'ex 'collega' Valentino Rossi: "perché no? Non ci parliamo da un bel po’ di tempo, alcuni anni, sarebbe una grande occasione”. Tra i due è infatti ben nota la rivalità che oggi l'ex pilota ricorda con grande simpatia: "A me ha lasciato molto perché è stato il momento più acuto della mia vita dove sportivamente parlando c’è stato il dualismo più importante che mi ha portato tanto e ovviamente Valentino è stato più scaltro e anche più forte, perché ha vinto molto di più" conclude Biaggi.

