Diretta/ MotoGp prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (GP Qatar Losail 2017, oggi)

DIRETTA MOTOGP PROVE LIBERE FP1 DEL GRAN PREMIO DEL QATAR 2017 (LOSAIL): ORARI TV, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI GIOVEDI' 23 MARZO 2017) – La MotoGp torna in diretta: la stagione si apre con le prove libere FP1 del Gran Premio del Qatar 2017 sul circuito di Losail, che costituisce il primo appuntamento con il Motomondiale 2017. La gara in Qatar ha alcune caratteristiche peculiari: innanzitutto, si gareggia in notturna. Inoltre, questo causa il fatto che il programma delle prove libere sia anomalo: per permettere di disputare tutte le sessioni sotto la luce artificiale, si comincia infatti di giovedì, quando la Moto3 e la Moto2 disputano due turni ciascuna mentre la MotoGp solo la FP1. L'appuntamento è dunque già oggi pomeriggio alle ore 17.55 italiane, quando prenderanno il via i primi 45 minuti della stagione, che si chiuderanno alle ore 18.40. Certo, saranno troppo poco per stilare già dei bilanci, ma qualcosa inizieranno a farci vedere, per confermare o smentire le sensazioni che avevamo avuto nell'ultima sessione di test pre-stagionali, poco meno di due settimane fa proprio su questa pista.

Alla luce di quei test, il favorito numero uno è Maverick Vinales. Peso nbon indifferente per un ragazzo alla prima stagione in un top team, che raccoglie la difficilissima eredità di Jorge Lorenzo in Yamaha andando ad affiancare nel team della Casa giapponese un certo Valentino Rossi. Per ora però tutto questo non ha inciso, o forse ha inciso ma in positivo, dando a Vinales una spinta notevole. Morale della favola: lo spagnolo è stato il migliore praticamente in tutte le sessioni, da Valencia subito dopo l'ultimo Gran Premio della scorsa stagione, passando per Sepang e Phillip Island fino a Losail una decina di giorni fa proprio sulla pista dove la MotoGp apre un nuovo Mondiale. Per Valentino Rossi si annuncia una bella gatta da pelare, perché il Dottore invece è spesso apparso in difficoltà in questa serie di test in giro per il mondo.

Alla vigilia del Gran Premio del Qatar, c'è grande attesa anche per la Ducati, anche perché a Losail la Rossa di Borgo Panigale ha fatto spesso grandi cose. C'è dunque grande attesa per il debutto di Jorge Lorenzo nella sua nuova avventura, anche se va detto che per ora è andato meglio Andrea Dovizioso, anche grazie alla confidenza con la moto, che è inevitabilmente maggiore di quella che può avere per il momento Lorenzo. Il debutto della nuova stagione, anche se con un singolo turno di prove, è finalmente arrivato, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 del Gran Premio del Qatar 2017 della MotoGp a Losail sta per cominciare…

