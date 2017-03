Andrea Iannone / Il pilota Moto Gp della Suzuki dietro solo a Vinales nelle terze prove libere in Qatar

Foto La Presse

ANDREA IANNONE, IL PILOTA DELLA SUZUKI DIETRO SOLO A VINALES NELLE TERZE PROVE LIBERE DEL MOTO GP DEL QATAR. CHE RISPOSTA DOPO LE PRIME DUE - Andrea Iannone è riuscito ad ottenere un risultato importante nelle terze prove libere in vista del Moto Gp del Qatar nonostante abbia fatto fatica nelle prime due. Nella prima prova Andrea Iannone è arrivato tredicesimo dietro a molti piloti e staccando la testa sempre di Vinales di oltre due secondi con davanti a lui anche piloti meno in vista che però avevano imbeccato la prova giusta. Un distacco dovuto anche a qualche indecisione di troppo e all'obbligo di adattarsi a una pista non facilissima da controllare. Le cose ancora peggio erano andate nella seconda quanto Andrea Iannone si era ritrovato a scivolare addirittura in quindicesima posizione staccando stavolta la testa però di un secondo dove trovavamo il britannico Scott Redding della Ducati. Un exploit che ovviamente la Suzuki spera Andrea Iannone potrà riporporre anche domani quando si farà sul serio con le qualificazioni. (agg. di Matteo Fantozzi)

ANDREA IANNONE, IL PILOTA DELLA SUZUKI DIETRO SOLO A VINALES NELLE TERZE PROVE LIBERE DEL MOTO GP DEL QATAR - E' stata una giornata di alti e di bassi per Andrea Iannone che però ha chiuso davvero al massimo queste prove libere del Moto Gp del Qatar. Nelle terze infatti si è piazzato secondo, dietro solo a Maverick Vinales della Yamaha. Il pilota della Suzuki ha chiuso con un tempo di 1'54''848 facendo meglio praticamente di tutti se non dello spagnolo in questione da cui è rimasto distanziato di pochissimi millesimi. Una terza prova libera dove Andrea Iannone ha dimostrato di essere in grande forma e che gli ha dato la possibilità di migliorare ancora una volta alla ricerca di obiettivi sempre più importanti. Ora Andrea Iannone è pronto per le qualifiche nelle quali si sa si gioca una parte importante della gara e proverà a trovare un buon piazzamento per poi giocarsi il podio. I tifosi della Suzuki e di Andrea Iannone però possono stare tranquilli perchè il pilota ha dimostrato di essere concentrato e pronto a raggiungere un obiettivo che sarebbe davvero importante in un processo di maturazione che sicuramente lo porterà ad ottenere grandissimi successi. (agg. di Matteo Fantozzi)

