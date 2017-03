Caduta Vinales/ Video, Motogp: il pilota della Yamaha scivola nelle Fp2 del Gp del Qatar (Losail, oggi)

Maverick Vinales (LaPresse)

CADUTA VINALES VIDEO MOTOGP, IL PILOTA DELLA YAMAHA SCIVOLA NELLA FP2 DEL GP DEL QATAR (LOSAIL, OGGI) – Il Gp del Qatar parte col botto per il nuovo pilota della Yamaha Maverick Vinales: lo spagnolo nuovo compagno di Valentino Rossi infatti è stato protagonista di una brutta caduta durante la Fp2, la seconda sessione di prove libere sul circuito di Losail, dove domenica si svolgerà il primo appuntamento del Mondiale della Motogp 2017. L’incidente per fortuna è stato senza alcuna conseguenza sia per il pilota che per la moto, la nuova Yamaha M1, tra le protagoniste più attese al prossimo Gran Premio. Vinales, impegnato nei suoi giri di prova davanti al compagno di squadra valentino Rossi imbocca nella maniera scorretta la curva numero 4 della pista di Losail, scivolando malamente sull’asfalto qatariota: tante scintille per via del contatto tra a carena della moto l’ asfalto, ma lo spagnolo riesce a subito ad alzarsi in piedi per correre dietro alla propria Yamaha, ancora in movimento verso il ghiaione, come si vede parzialmente dal video sotto linkato. Nulla di grave quindi per Vinales e la Yamaha, visto che poco tempo dopo lo stesso pilota è riuscito a riprendere la Fp2 dove ha comunque conquistato il quinto miglior tempo della sessione, fermando il cronometro sul 1.55:378. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LA CADUTA DI VINALES (da youtube)

