Diretta/ MotoGp prove libere FP2 e FP3 live: cronaca e tempi (oggi, GP Qatar Losail 2017)

DIRETTA MOTOGP PROVE LIBERE FP2 E FP3 (GRAN PREMIO DEL QATAR 2017 LOSAIL): ORARI TV, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI 24 MARZO 2017) – La MotoGp torna anche oggi in diretta: con le prove libere FP2 e FP3 prosegue il Gran Premio del Qatar 2017 sul circuito di Losail, che costituisce il primo appuntamento con il Motomondiale 2017. Ricordiamo che la gara in Qatar ha alcune caratteristiche peculiari: innanzitutto, si gareggia in notturna. Inoltre, questo causa il fatto che il programma delle prove libere sia studiato ad hoc per permettere di disputare tutte le sessioni sotto la luce artificiale. Dunque, per quanto riguarda la MotoGp si è già disputata ieri la FP1. Oggi invece l'appuntamento è alle ore 16.00 italiane, quando prenderanno il via i 45 minuti della FP2, che si chiuderanno alle ore 18.40; stessa durata per la FP3, che normalmente si disputa al sabato mattino: appuntamento invece sul circuito mediorientale alle ore 18.55, fino alle 19.40.

DIRETTA MOTOGP PROVE LIBERE FP2 E FP3 (GRAN PREMIO DEL QATAR 2017 LOSAIL): SINTESI PRIMA SESSIONE LIBERE - Procede a passo spedito in MotoGP la preparazione in vista della qualifica del Gran Premio del Qatar, ma intanto non sono emerse grandi sorprese dalla prima sessione di prove libere. Impressionante, però, è stato il tempo registrato da Maverick Vinales (1'54''316), migliore di quello della pole di Jorge Lorenzo dell'anno scorso. Alle spalle del nuovo pilota della Yamaha si è sistemato il campione del mondo in carica, Marc Marquez con 596 millesimi di svantaggio, ma sufficienti per tenere dietro il compagno di squadra Daniel Pedrosa (+0''894 da Vinales). La sorpresa di giornata è Jonas Folger, al quarto posto con la sua Yamaha Tech3 (+1''271). Il motociclista tedesco ha saputo fare meglio di Jorge Lorenzo, che ha sfruttato la potenza del motore Ducati nell'ultimo settore (+1''291). Nono posto per Valentino Rossi, le cui prestazioni sono lontane da quelle del compagno di scuderia (1''483). Se le difficoltà del "Dottore" non sorprendono, visto che erano emerse già durante i test invernali, lo fanno invece quelle mostrate dalla Ducati di Andrea Dovizioso, undicesimo (+1''557). La top ten è stata, invece, chiusa da Espargaró (+1''556).

I temi d'interesse della nuova stagione sono davvero tanti: la possibile nuova rivalità fra Valentino Rossi e Maverick Vinales in casa Yamaha, la curiosità di vedere se lo spagnolo della Yamaha potrà davvero essere grande protagonista, la nuova avventura di Jorge Lorenzo con la Ducati, che tra l'altro a Losail è sempre andata molto forte - proverà ad approfittarne anche Andrea Dovizioso, che certamente vanta maggiore confidenza con la Rossa di Borgo Panigale -, Marc Marquez che invece proverà ad approfittare di un sodalizio ben consolidato con la Honda per vincere un altro Mondiale per entrare sempre più nella storia, mentre Andrea Iannone è un altro dei centauri atteso da una nuova sfida, per la precisione con la Suzuki dove sostituisce Vinales che dal canto suo ha rimpiazzato Lorenzo in Yamaha per sostituire il maiorchino che è andato proprio alla Ducati - sì, l'abbiamo scritto apposta per ricostruire tutti i cambi.

Nel 2016 era stato Jorge Lorenzo ad aggiudicarsi la vittoria nel Gran Premio del Qatar, e lasciamo a voi pensare se questo sia un bene per la Yamaha o per la Ducati oggi. Di certo la Rossa spera di ritrovare al comando sia Jorge sia colui che arrivò al secondo posto, cioè Andrea Dovizioso: se quest'anno si ripetesse, sarebbe una doppietta di Borgo Panigale. De anni fa invece la Ducati occupò ben due gradini del podio, anche se Dovizioso e Iannone arrivarono alle spalle di un certo Valentino Rossi, dunque da due anni è la Yamaha a vincere a Losail, ma con la Rossa sempre protagonista. Adesso però bisogna tornare all'attualità, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP2 e FP3 del Gran Premio del Qatar 2017 della MotoGp a Losail sta per cominciare…

