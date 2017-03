Diretta/ MotoGp griglia di partenza, qualifiche e FP4 live: cronaca e tempi (oggi, GP Qatar Losail 2017)

Marc Marquez (LaPresse)

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA E PROVE LIBERE FP4 DEL GRAN PREMIO DEL QATAR 2017 (LOSAIL): ORARI TV, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI 25 MARZO 2017) – La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 25 marzo, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2017 sul circuito di Losail, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position del primo appuntamento con il Motomondiale 2017. La gara in Qatar si disputa in notturna e questo, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, causa delle anomalie al programma dei vari turni. Oggi la MotoGp propone dunque alle ore 17.55 i 30 minuti delle prove libere FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 18.35 via alla Q1, alle ore 19.00 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato anche quest'anno dalle scorse stagioni. Inutile negare che l'attesa è grandissima, perché questo sarà il primo responso ufficiale della nuova stagione: dopo mesi caratterizzati al massimo da alcune sessioni di test, inizieremo a capire chi è davvero il più forte, almeno sul giro secco, in attesa dei responsi più importanti che arriveranno naturalmente dal Gran Premio di domani.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA (OGGI 25 MARZO 2017): I RISULTATI DELLE FP2 - Nelle seconde prove libere, a sorpresa, è spuntato il nome di Scott Redding. L'inglese, su Ducati Octo Pramac Racing, ha fatto segnare il miglior tempo girando in 1.55.085. Ad un decimo di distacco l'altra Ducati, quella di Andrea Dovizioso. L'italiano è risultato in gran forma, così come le nuove Ducati, che sembrano aver iniziato con il piede giusto la stagione. In terza e quarta posizione la coppia Yamaha del team Tech 3, dunque quello non ufficiale. Nell'ordine dei 2 decimi il loro distacco. Completano la seconda fila provvisoria Vinales e Rossi. Per il pesarese un'ottima notizia, dopo le difficoltà incontrate al giovedì nella prima sessione di libere. Quattro i centesimi che lo separano dal suo compagno di scuderia. La delusione arriva dalle Honda. Marquez arranca in nona posizione, a sei decimi dalla pole provvisoria di Redding. Diciannovesimo Pedrosa, che ha girato in 1.56.530, ad oltre un secondo e mezzo dal pilota di testa. Deludono anche Lorenzo, ottavo con la sua Ducati a mezzo secondo dal proprio compagno di scuderia, e Iannone, che con la Suzuki non fa meglio del quindicesimo tempo, lasciandosi alle sue spalle il debuttante Alex Rins, di cui si dice un gran bene.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA (OGGI 25 MARZO 2017): I RISULTATI DELLE FP3 - Nelle terze libere cambia tutto. In testa si piazza Maverick Vinales. Lo spagnolo, al debutto su Yamaha, è primo, con il miglior tempo di 1.54.834. È davanti a Iannone, con Suzuki, di soli 14 millesimi. A stupire è proprio il rider italiano, che si è reso protagonista di un recupero portentoso rispetto alle precedenti libere. Si conferma velocissimo il francese Zarco del team Tech 3 Yamaha, stampando un 1.55.008. Il transalpino ha fatto meglio di Dovizioso, primo tra i ducatisti, che si è fermato a 2 decimi dal miglior crono di giornata. Un turno comunque favorevole per le Ducati, che confermano la propria salute con Petrucci, ottavo, e Lorenzo nono, con distacchi nell'ordine del mezzo secondo rispetto a Maverick. Distacchi che possiamo definire accettabili se confrontati con quello di Valentino Rossi, che sprofonda in tredicesima posizione, girando in 1.55.790, facendo dunque peggio rispetto alle precedenti libere, a quasi un secondo esatto dal proprio compagno di squadra. L'umore, all'interno del clan di Vale non può essere dei migliori, dal momento che tutti i più forti sono davanti al Dottore. Incluse le due Honda, che neanche nelle PL3 hanno stupito. Pedrosa comunque si migliora ed è alla fine quinto, mentre Marquez è soltanto settima, a poco più di 4 decimi dal primo.

In attesa di vivere questa prima sessione di prove ufficiali della stagione, qualche cenno storico sul Gran Premio del Qatar. La storia a dire il vero non è particolarmente lunga, dal momento che si corse per la prima volta a Losail nel 2004, un Gran Premio passato alla storia per la penalizzazione comminata a Valentino Rossi, reo - o per meglio dire, erano accusati alcuni membri del suo team - di avere pulito dalla sabbia la propria piazzola sulla griglia di partenza. D'altronde negli anni non sono mancate situazioni particolari: su tutte, lo spostamento al lunedì della gara nel 2009 a causa di un acquazzone, fatto decisamente inconsueto nel deserto, anche se pure settimana scorsa un'intera giornata dei test di Moto2 e Moto3 è stata vanificata dalla pioggia, eventualità dunque non così sporadica.

Tutti invece ricordiamo l'epilogo dell'edizione di due stagioni fa, la fantastica tripletta italiana con Valentino Rossi davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Nell'albo d'oro della MotoGp troviamo quattro vittorie del Dottore (2005, 2006, 2010 e 2015) e altrettante di Casey Stoner (2007, 2008, 2009 e 2011), delle quali le prime tre in sella a una Ducati. Le altre cinque edizioni sono state vinte da piloti spagnoli: Sete Gibernau nel 2004, quando sembrava poter battere il Dottore anche nel Mondiale (ma non fu così), Jorge Lorenzo nel 2012, nel 2013 e nel 2016, Marc Marquez invece solamente nel 2014. Molto bene la Ducvati, anche grazie agli ultimi due secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso. Ma adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP4 del Gran Premio del Qatar 2017 della MotoGp sul circuito di Losail sta per cominciare…

