Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Qatar 2017 Losail

MOTOGP: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (GRAN PREMIO QATAR 2017 LOSAIL, OGGI DOMENICA 26 MARZO) – Oggi il Gran Premio del Qatar 2017 di MotoGp sul circuito di Losail accenderà i riflettori (in tutti i sensi) su un nuovo Motomondiale e di conseguenza inizierà a comporre la classifica del Mondiale Piloti, anche se naturalmente si tratterà della prima di ben diciotto gare da disputare nel corso della stagione. Sarà dunque un primo bilancio, non ancora del tutto significativo ma che comunque potrà darci qualche informazione su chi comincerà il nuovo Mondiale con il piede giusto e chi invece sarà subito costretto ad inseguire. Chi vincerà non dovrà esaltarsi e chi andrà peggio del previsto non si dovrà deprimere, ma saranno comunque indicazioni interessanti su chi potrà proseguire sulla strada già intrapresa e chi dovrà invece cambiare passo.

Nel frattempo, andiamo per curiosità ad esaminare quale era stata la classifica finale del Mondiale di MotoGp del 2016, che era stato a dire il vero deciso con ampio anticipo rispetto al 13 novembre scorso, quando a Valencia si disputò l’ultimo Gran Premio di una stagione letteralmente dominata da Marc Marquez, che si laureò matematicamente campione del mondo già al termine del Gp del Giappone a Motegi, quartultima gara del Campionato. In seguito Marquez sbagliò sia a Phillip Island sia a Sepang, macchiando un po’ la media di un anno nel quale fino a quel momento aveva saputo conquistare il massimo dei punti possibile in ciascuna gara, tuttavia il suo margine finale sul secondo classificato Valentino Rossi fu comunque ottimo: 298 punti contro i 249 collezionati dal Dottore.

Per Valentino Rossi ci fu comunque la soddisfazione di precedere il compagno di squadra e grande rivale Jorge Lorenzo, che ottenne il terzo posto nella classifica finale del Mondiale Piloti con 233 punti. Riletta oggi la graduatoria, appare però quasi profetico il quarto posto di Maverick Vinales, nel 2016 bravissimo a conquistare la bellezza di 202 punti e pure una vittoria in sella a una Suzuki e ora spauracchio di tutti i rivali in sella ad una Yamaha con la quale si è trovato benissimo fin da subito, minacciando di essere per Rossi un avversario addirittura più pericoloso di Lorenzo, anche perché non si può dimenticare il fatto che il passare degli anni prima o poi presenterà il conto anche all’eterno Valentino, la cui carriera vorremmo che non finisse mai.

Il 2016 fu un anno abbastanza difficile per la Ducati, che non andò oltre il quinto posto di Andrea Dovizioso con 171 punti, alcuni picchi di rendimento altissimo ma pure molte cocenti delusioni per i più svariati motivi. Fu pure la stagione che resterà memorabile per avere avuto ben nove diversi vincitori di Gran Premi: Cal Crutchlow restituì alla Gran Bretagna un successo che nella classe regina mancava a centauri britannici dal lontanissimo 1981, memorabili anche i primi successi in carriera in MotoGp di Andrea Iannone e soprattutto di Jack Miller, che in tutto il Mondiale conquistò solamente 57 punti (diciottesimo in classifica), dei quali però 25 in un colpo solo con la vittoria in uno dei Gran Premi più attesi dell’anno, nella ‘cattedrale’ di Assen.

