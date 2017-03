Diretta/ MotoGp, griglia di partenza, gara e warm-up live: vincitore e tempi (oggi, GP Qatar Losail 2017)

Valentino Rossi (LaPresse)

DIRETTA MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA GP DEL QATAR 2017 LIVE: CLASSIFICA, VINCITORE E ORARI TV (OGGI 26 MARZO 2017) – MotoGp in diretta oggi, domenica 26 marzo, con il Gran Premio del Qatar 2017 sul circuito di Losail, primo appuntamento con il Motomondiale 2017. Dunque è finalmente arrivato il giorno che tutti gli appassionati e i tifosi attendevano da ormai quattro mesi e mezzo, da quando il 13 novembre scorso era sceso il sipario sulla stagione 2016, che per altro aveva già emesso con ampio anticipo tutti i suoi verdetti. D'accordo, in mezzo ci sono stati test, presentazioni, eccetera: ma le emozioni di un Gran Premio non hanno paragoni e oggi finalmente finisce il digiuno. Attenzione agli orari, anomali in quanto si tratta di una gara in notturna (nel 2008 fu una novità assoluta nella storia del motociclismo iridato): i semafori si spegneranno alle ore 20.00 italiane (clicca qui per la griglia di partenza), quando è in programma la partenza della prima gara della classe regina in questo nuovo Mondiale, sulla distanza di 22 giri per un totale di 118,4 km, dal momento che ogni giro della pista mediorientale misura 5.380 metri, caratterizzato da 6 curve a sinistra e 10 a destra. La larghezza del nastro d'asfalto è di 12 metri e il rettilineo finale misura poco più di un chilometro, uno tra i più lunghi del Mondiale.

DIRETTA MOTOGP GP DEL QATAR 2017 LIVE: LA GRIGLIA DI PARTENZA – La Dorna non ha certo fatto una bellissima figura in mondovisione: da giorni, infatti, le previsioni meteo parlavano di pioggia nel corso del fine settimana nei pressi del circuito di Losail, sede del Gran Premio del Qatar che ospita il primo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGp, quindi gli organizzatori avevano tutto il tempo per preparare un piano B in caso di arrivo dell'acqua che puntualmente ha allagato nella pista nella notte nella mattinata odierna. Sebbene col passare delle ore la perturbazione si sia allontanata e abbia smesso di piovere, il tracciato non si è asciugato in fretta e in particolar modo in alcuni punti si sono formati e dei veri e propri rigagnoli d'acqua che gli steward hanno cercato in tutte le maniere di drenare. Quando si corre in notturna, infatti, oltre all'aquaplaning, una delle insidie principali è data del riverbero delle luci artificiali sulle pozze d'acqua presenti nell'asfalto che andrebbero sicuramente a dare fastidio ai piloti, per cui era fondamentale garantire una pista completamente asciutta ai protagonisti della MotoGp. Tuttavia l'ultimo sopralluogo effettuato con la safety car da parte di Franco Uncini e Loris Capirossi ha dato responso negativo e quindi non è rimasta altra scelta che annullare definitivamente il programma del sabato dopo una serie di rinvii e modifiche. In un primo momento era stato infatti concessa una sessione di prove libere extra per la classe MotoGp, annullata quando ci si è resi conto che la pista non era bagnata e dunque aveva poco senso girare; si è anche cercato di rispettare la tabella di marcia originaria per poi dare priorità assoluta alla categoria regina, prima di arrendersi alle intemperanze climatiche. Poiché le sessioni di qualifica non saranno in alcun modo recuperate, a comporre la griglia di partenza per la gara di domani sarà dunque la classifica combinata dei tempi delle prime tre sessioni di free practice, sorride quindi Maverick Vinales che partirà dalla pole position accanto ad Andrea Iannone e al campione del mondo in carica Marc Marquez. Hanno molti meno motivi per sorridere Valentino Rossi, decimo, e Jorge Lorenzo solamente dodicesimo, che dovranno dunque rimontare parecchie posizioni per tornare tra i primi (se la pioggia consentirà il regolare svolgimento della gara, a questo punto non così scontato). (agg di Stefano Belli)

Ricordiamo però che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 16.00 italiane, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all'inizio della stagione, specie nelle circostanze particolari che caratterizzano Losail (gara in notturna e nel deserto). Aggiungiamoci che questa sarà la prima gara con nuove moto per tanti piloti compresi alcuni big: Jorge Lorenzo è passato alla Ducati dopo ben nove anni alla Yamaha, che lo ha sostituito con l'altro spagnolo preso dalal Suzuki, che a sua volta si è affidata ad Andrea Iannone che in Ducati aveva perso il posto in favore proprio di Lorenzo.

Dunque, come ogni anno alla prima gara, bisognerà fare i conti con diverse incognite: nessuno può sapere esattamente come si comporteranno le moto nella parte finale della gara, in particolare chi saprà consumare meno le gomme avrà certamente un grosso vantaggio rispetto agli avversari. Tutti speriamo in un bis dello straordinario epilogo di due anni or sono, quando Valentino Rossi si impose davanti ad Andrea Dovizioso ed Andrea Iannone, una straordinaria tripletta italiana come non se ne vedevano da quasi un decennio. L'anno scorso dei tre si è ripetuto solo Dovizioso, per la seconda volta consecutiva al posto d'onore. Di certo sia il Dottore sia la Rossa di Borgo Panigale gradiscono molto il tracciato di Losail, perciò si può sperare in una grande gara anche una tripletta evidentemente non si può fare tutti gli anni. Ma adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara della Gran Premio del Qatar 2016 della MotoGp sul circuito di Losail sta per cominciare…

