MotoGp/ Streaming video e tv Sky Go gara e warm-up del Gran Premio del Qatar 2017 Losail (oggi)

La MotoGp entra nel vivo oggi: si disputa infatti la gara del Gran Premio del Qatar 2017 sul circuito di Losail, l'appuntamento che inaugura il Motomondiale. Tutte le sessioni e gare odierne saranno trasmesse come di consueto su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che anche quest'anno - per la quarta stagione consecutiva - detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Oggi dunque il programma sarà il seguente, ricordando che in Qatar come da tradizione si gareggerà in notturna: appuntamento alle ore 16.00 italiane per il warm-up, gli ultimi 20 minuti di prove prima della gara, che prenderà il via alle ore 20.00 italiane, quando in Qatar saranno già le 21.00 essendo avanti un'ora di fuso orario (fino a ieri erano due).

Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Resta nella squadra anche Loris Capirossi, non più però al commento tecnico durante le telecronache. Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini, che sarà la novità della stagione, in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la differita su Tv8 (novità di quest'anno, canale numero 8 del telecomando) della gara della classe regina sarà alle ore 23.00, preceduta dalle due classi minori. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

