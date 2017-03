Maverick Vinales, vincitore del Gp del Qatar (LaPresse)

MOTOGP VIDEO HIGHLIGHTS GRAN PREMIO DEL QATAR 2017 (LOSAIL) – Un Gran Premio del Qatar davvero strano quello di esordio di questa stagione 2017 della Motogp, un gran premio che si corre nel deserto, sul circuito di Losail, ma che ha vissuto una vera e propria bomba d’acqua, che ha costretto la direzione corsa ad annullare le prove ufficiali, e ha consegnato la pole a Vinales, dopo la sessione di prove libere. Il maltempo fa spaventare gli appassionati, con la direzione corse che comunica che in caso di pioggia dopo solo tre giri la gara sarà annullata, e il punteggio dimezzato.

I piloti si presentano in perfetto orario sulla griglia di partenza ma la procedura viene interrotta a causa della pioggia: la partenza viene rinviata e posticipata alle 20.30 ora italiana. Alle 20.15 iniziano nuovamente le procedure classiche e i piloti si riposizionano in pista attendendo lo spegnimento dei semafori. Paradossalmente arrivati sulla pista durante il giro di ricognizione i piloti evidenziano che in curva 14 la pista rimane impraticabile, costringendo i piloti ad andare lunghi. La procedura viene nuovamente annullata e la direzione chiama in "conclave" una persona per ogni team allo scopo di decidere il da farsi. Si decide di ridurre la gara a 20 giri e allo stesso tempo di far fare ai piloti due giri di ricognizione. Alle 20.40 ora italiana i piloti partono per la doppia prova, doppia prova che risulta positiva, piloti schierati, finalmente si parte!

Già in griglia di partenza sull’asfalto infido di Losail avviene subito la bagarre in testa con Zarco, all’esordio in Motogp che si impossessa della prima posizione sfruttando l’esperienza negli anni acquisiti in moto 2 mentre dietro si prendono a carenate. Valentino Rossi non si fa sorprendere troppo e inizia la rimonta infilando uno ad uno ogni pilota, e al terzo giro assume la sesta posizione. Male invece la partenza di Vinales che paga la tensione da grandi aspettative e si ritrova in quinta posizione. Nel terzo giro invece Dovizioso che infila l’ex compagno di squadra Iannone e conquista cosi la terza posizione. Al quarto giro si segnala spettacolare sorpasso di Rossi su Pedrosa, con il pesarese che cerca di continuare la sua rimonta alle posizione di vertice. Dovizioso nel frattempo passa Marquez tirando una staccata spettacolare, i due piloti si sfiorano ma il ducatista riesce a sfruttare la gomma morbida e la potenza della rossa, e di fatto guadagna immediatamente un paio di metri sul campione del mondo.

Colpo di scena durante il settimo giro con Zarco che perde l’anteriore e finisce fuori pista: un vero peccato per l’esordiente in questo Gp del Qatar per la Motogp, che termina mestamente la sua gara su uno scooter dell’assistenza, quando in testa scatta la battaglia tra da Dovizioso, Marquez e Iannone. Dovizioso guida in maniera perfetta e approfittando della bagarre dietro di lui si ritaglia un piccolo margine, Iannone le prova tutte per infilare Marquez ma spinge troppo e finisce la sua gara con una scivolata, mentre alle spalle comincia a risalire la corrente Maverick Vinales che sfruttando la scia si porta in seconda posizione. Valentino Rossi non si fa spaventare e parte all’attacco sul campione del mondo della MotoGP in carica e riesce a portarsi in terza posizione. Iniziano un paio di giri nei quali l’attenzione degli appassionati è nella bagarre tra Vinales e Dovizioso: il ducatista le prova tutte per staccare lo spagnolo ma la sua gomma posteriore è allo stremo e alla fine deve lasciare strada al neo pilota Yamaha. La gara continua Losail con spettacolari sorpassi in testa, azioni spettacolari che hanno portato Vinales e Dovizioso davvero al limite: un segnale importante per i fan della Ducati, che ha messo in pista in Qatar una desmosedici che potrebbe davvero raggiungere i grandi obbiettivi prospettati alla vigilia di questa stagione 2017 della Motogp.

A due giri dalla bandiera a scacchi sulla pista di Losail troviamo Andrea Dovizioso di nuovo in prima posizione, ma Vinales non ci sta e a un giro dalla fine infila nuovamente la rossa di Borgo Panigale: ultimo giro con le posizioni immutate che porta quindi a un podio, con due italiani, Dovizioso e Rossi alle spalle di un’incredibile Maverick Vinales. Medaglia di legno per Marc Marquez, con un’ottima Aprilia che con Espargarò guadagna la quinta posizione al traguardo finale del Gp del Qatar.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DEL GP DEL QATAR 2017 ( da video.sky)

