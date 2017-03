ROBERTA TIRRITO/ Chi è la nuova fidanzata di Valentino Rossi

Valentino Rossi, Roberta Tirrito nuova fidanzata? (Foto: LaPresse)

ROBERTA TIRRITO CHI È LA FIDANZATA DI VALENTINO ROSSI: CURVE BOLLENTI PER IL PILOTA DELLA YAMAHA - La nuova fiamma di Valentino Rossi è Roberta Tirrito, modella 21enne di Palermo: dopo la fine della storia con Linda Morselli il pilota della Yamaha ha ritrovato l'amore ed è tornato in pista... L'ex si è "consolata" con Fernando Alonso, il Dottore ora fa coppia fissa con l'aspirante attrice. Stando a quanto riportato da Novella 2000, è Roberta Tirrito la nuova dolce metà di Valentino Rossi. Non ci sono ancora prove che certificano il flirt, ma continuano a rincorrersi le voci. Le fonti potrebbero essere locali, visto che a raccontare il retroscena amoroso relativo al pesarese è stato Palermo Today. La giovane studia recitazione a Torino e sogna di fare l'attrice, ma non è affatto sconosciuta: vanta 230mila follower su Instagram e da poco ha posato per il mensile su GQ. Le sue pose bollenti le hanno permesso di farsi conoscere su Instagram e di arrivare sulla copertina della prestigiosa rivista, ma evidentemente anche di attirare le attenzioni di Valentino Rossi. In questi mesi tra l'altro è diventata pure imprenditrice: ha lanciato una sua linea di abiti e costume da bagno. Reduce dal Gran Premio del Qatar, gara d'esordio del Mondiale di MotoGP, Valentino Rossi non è preso solo dal mondo motociclistico: avrebbe, dunque, cominciato a frequentare la giovane modella siciliana. Il Dottore si sta godendo il podio, ma il terzo posto non è, dunque, l'unico motivo di felicità per il pilota della Yamaha. D'altro canto Roberta Tirrito è cercata da numerosi brand, ma finora solo Valentino Rossi è finito in pole position...

