Maverick Vinales: nella MotoGp 2017 due vittorie in due gare (LaPresse)

VIDEO MOTOGP: HIGHLIGHTS E CLASSIFICA GP ARGENTINA 2017 (TERMAS DE RIO HONDO) - Nel Gran Premio d'Argentina 2017 MotoGp, a Termas de Rio Hondo, arriva ancora una vittoria per Maverick Vinales, dopo quella inaugurale riportata a Losail. Il pilota iberico della Yamaha ha infatti dato luogo ad una sorta di monologo, precedendo infine il compagno di scuderia Valentino Rossi e un ottimo Cal Crutchlow, capace di insidiare il pesarese sino alla fine e di completare il podio con la sua Honda clienti.

Il Gran Premio d'Argentina 2017, disputato sul circuito di Termas de Rio Hondo, è stato peraltro caratterizzato da una lunga serie di cadute, anche illustri, a partire da quelle che ha impedito la prosecuzione a Jorge Lorenzo, appiedato in partenza, e a Marc Marquez, scivolato al quarto giro dopo aver preso il comando della corsa. Oltre a loro non hanno finito la corsa Dani Pedrosa, uscito quando era in quarta posizione, e Andrea Dovizioso. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GP ARGENTINA 2017 MOTOGP (TERMAS DE RIO HONDO) da Sky.it

La corsa è stata subito vivacizzata dall'ottimo avvio di chi era stato attardato sulla griglia di partenza da prove non ottimali, a partire proprio da Valentino Rossi. Oltre a lui sono scattati bene in partenza anche Jorge Lorenzo, Andrea Jannone e Dovizioso, che hanno deciso di rompere immediatamente gli indugi, regalando grande vivacità ai giri iniziali. La caduta al quarto giro di Marquez, quando si trovava agevolmente in testa, ha però lasciato campo libero a Maverick Vinales, lesto ad approfittare dell'evento e ad involarsi.

Nelle fasi successive si è quindi messo in evidenza il francese Johann Zarco, che ha iniziato ad attaccare a tutto spiano, sorpassando Pedrosa e Petrucci, installandosi così in quarta posizione. Il pilota della Yamaha non è però riuscito a resistere al ritorno di Pedrosa, che a questo punto è sembrato poter dire la sua anche nel discorso di vertice. Un'impressione rivelatasi però fallace, in quanto alla tredicesima tornata anche il pilota iberico è finito fuori pista, proprio pochi secondi prima che un contatto mettesse ai margini della corsa pure Dovizioso e Espargaro.

Con Vinales ormai in fuga, è quindi scoppiata la bagarre tra Crutchlow e Rossi, con il driver di Tavullia sempre più minaccioso. Il sorpasso ha avuto luogo nel diciannovesimo giro, quando l'italiano ha infilato il pilota britannico involandosi così verso una meritata seconda piazza. Alle spalle dei primi tre, è quindi divampata la lotta per le posizioni di rincalzo, che ha premiato alla fine Bautista, quarto davanti a Zarco, Folger e Petrucci.

Con la seconda vittoria stagionale, Maverick Vinales inaugura la prima fuga stagionale, per effetto dei quattordici punti di vantaggio su Valentino Rossi. Considerato quanto successo nelle prime due gare, ora la concorrenza dovrà svegliarsi, se non vorrà assistere ad un vero e proprio monologo della Yamaha. La prossima tappa del mondiale MotoGP è negli Stati Uniti, ad Austin, ove si attendono segnali di riscossa soprattutto da parte di Marquez e Lorenzo, ma non solo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GP ARGENTINA 2017 MOTOGP (TERMAS DE RIO HONDO) da Sky.it

CLASSIFICA MOTOGP 2017

1 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 50 2 Valentino ROSSI Yamaha ITA 36 3 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 20 4 Scott REDDING Ducati GBR 17 5 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 16 6 Jonas FOLGER Yamaha GER 16 7 Jack MILLER Honda AUS 15 8 Marc MARQUEZ Honda SPA 13 9 Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 13 10 Dani PEDROSA Honda SPA 11 11 Johann ZARCO Yamaha FRA 11 12 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 10 13 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 9 14 Loris BAZ Ducati FRA 9 15 Karel ABRAHAM Ducati CZE 8 16 Alex RINS Suzuki SPA 7 17 Hector BARBERA Ducati SPA 6 18 Jorge LORENZO Ducati SPA 5 19 Tito RABAT Honda SPA 5 20 Pol ESPARGARO KTM SPA 2 21 Bradley SMITH KTM GBR 1

© Riproduzione Riservata.