Andrea Iannone/ Belen Rodriguez gli porta sfiga? Il pilota Suzuki è ancora a zero punti...

Anrea Iannone

ANDREA IANNONE: IL PILOTA SUZUKU ANCORA A ZERO PUNTI. MA LA STORIA CON BELEN RODRIGUEZ VA A GONFIE VELE - Andrea Iannone è ancora fermo a quota zero punti nella classifica piloti del Moto Gp 2017. A bordo della sua Suzuki, l'italiano ha fin qui deluso nei primi due appuntamenti del Mondiale motociclistico. Lo scorso 26 marzo, in Qatar, Iannone si è ritirato in seguito a una caduta dopo appena 5 giri: evidente, nell'occasione, l'errore dell'abruzzese. Passano 15 giorni e va in scena il Gran Premio d'Argentina, ma anche qui Iannone rimedia una magra figura. Alla fine sarà soltanto sedicesimo dopo una prestazione anonima e sotto tono, condizionata dalla penalizzazione per la partenza anticipata.



Se da un punto di vista sportivo Iannone non sta attraversando un momento propizio, lo stesso non può dirsi per quel che riguarda la sua vita privata. La relazione con Belen Rodriguez, infatti, procede a gonfie vele. In occasione delle vacanze Pasquali, la coppia ha trascorso alcuni giorni di completo relax in una villa sulle colline toscane. Belen ha inoltre postato sul proprio profilo Instagram diverse foto caldissime, in cui è ritratta senza veli o in lingerie. Insomma, per Iannone sembra valere il detto: “sfotunati nel gioco, fortunati in amore”.



Intanto, Iannone e Belen sono stati tra i protagonisti dell'ultimo episodio di Emigratis 2, il programma in onda su Italia 1 dove le due ex Iene Pio e Amedeo importunano personaggi famosi. La puntata è andata in onda ieri, 17 aprile, e ha svelato particolari interessanti sulla relazione tra la showgirl e il pilota Suzuki. Belen ha dichiarato come ha conosciuto Iannone: “Mi ha mandato un messaggio su Whatsapp. Gli ho detto 'Chi ti ha dato il mio numero?', ha fatto il vago e l'ho bloccato. Non sapevo che fosse lui”. Con il passare dei minuti arrivano altre informazioni più o meno piccanti. “Com'è Iannone sotto le lenzuola? Dovessi dargli un voto da 1 a 10 – ha affermato Belen – gli darei 11”.

