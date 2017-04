CALENDARIO MOTOGP/ Gran Premio Stati Uniti 2017: dove vederlo in diretta tv, orari di prove, qualifiche, gara

Calendario Motogp Gran Premio Stati Uniti, Marc Marquez (Foto: LaPresse)

CALENDARIO MOTOGP, GRAN PREMIO STATI UNITI 2017 AUSTIN: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV, GLI ORARI DI PROVE, QUALIFICHE E GARA (21-22-23 APRILE 2017) - Parte oggi il Gran Premio degli Stati Uniti, terza gara del Mondiale di MotoGP. C'è grande attesa per il nuovo appuntamento del calendario del Motomondiale, che questo weekend fa tappa ad Austin. Si tratta della quinta edizione del GP delle Americhe, che dall'anno scorso è l'unico tra l'altro corso sul suolo statunitense. La gara verrà disputata sul Circuit of the Americas, in Texas. Il tracciato, pensato soprattutto per la Formula 1, ha causato le lamentele dei piloti, che alle 19 di oggi interverranno in conferenza stampa per presentare la nuova tappa del Motomondiale. Quello che ha raccolto maggiori successi e pole position negli Stati Uniti è Marc Marquez, che ha sempre ottenuto il primo posto sulla griglia di partenza e poi la vittoria. È un Gran premio "maledetto", invece, per Valentino Rossi, che non è mai andato oltre il terzo posto nel 2015 e dove l'anno scorso ha salutato le speranze di titolo per una caduta.

C'è grande attesa per il weekend da vivere e seguire con attenzione, per questo è importante conoscere alla perfezione il calendario e il programma. Le prove libere apriranno il weekend in pista. Domani, venerdì 21 aprile, alle 16.55 sono in programma le prove libere FP1 di MotoGP, alle 21.05 le prove libere FP2. Bisogna, dunque, tener conto del fuso orario... E, infatti, la terza e quarta sessione di prove libere (FP3 e FP4) di MotoGP potranno essere seguite alle 16.55 e alle 20.30. Uno dei momenti più attesi è quello delle qualifiche: si comincia alle 21.10. Al termine sapremo chi avrà conquistato la pole position e conosceremo l'intera griglia di partenza in vista della gara, in programma alle 21 di domenica. Gli appassionati di MotoGP però non si perderanno neppure il warm up, previsto alle 15.40 di domenica.

Ricca la programmazione di Sky Sport MotoGP, che racconterà il Gran Premio degli Stati Uniti con rubriche e approfondimenti per coprire quattro giorni con circa 30 ore live da vivere al meglio. Bisogna collegarsi sul canale 208, dove verrà trasmesso in esclusiva il GP.

© Riproduzione Riservata.