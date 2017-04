Diretta/ MotoGp prove libere FP1 e FP2 live: orario tv, cronaca e tempi (oggi, GP Americhe 2017 Austin)

Maverick Vinales, fin qui dominatore della MotoGp (LaPresse)

DIRETTA MOTOGP PROVE LIBERE FP1 E FP2 GRAN PREMIO DELLE AMERICHE 2017 (AUSTIN): ORARI TV, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI VENERDI’ 21 APRILE 2017) – La MotoGp torna in diretta: con le prove libere FP1 e FP2 comincia il Gran Premio delle Americhe 2017 sul circuito di Austin, che costituisce il terzo appuntamento con il Motomondiale 2017. Ricordiamo innanzitutto il programma di tutte le sessioni di oggi, venerdì 14 aprile 2017, per quanto riguarda la MotoGp. La classe regina scende in pista alle ore 16.55 italiane, quando prenderanno il via i 45 minuti della FP1, che si chiuderanno alle ore 17.40; stessa durata per la FP2, che avrà inizio alle ore 21.05, fino alle 21.50. Bisogna infatti tenere conto delle sette ore di fuso orario fra l'Italia e Austin, dove sorge il Circuit of the Americas: nella città texana dunque le due sessioni avranno inizio rispettivamente alle ore 9.55 e 14.05 locali, gli orari classici per il venerdì della MotoGp.

Dalla gara americana (l'unica rimasta negli Stati Uniti nel calendario del Motomondiale) ci attendiamo di capire se proseguirà il dominio della Yamaha e in particolare di Maverick Vinales, fino a questo momento praticamente perfetto sia nei test invernali sia nei primi due Gran Premi già disputati, a Losail e poi a Termas de Rio Hondo. Impossibile immaginare un inizio migliore dell'avventura in Yamaha per il pilota spagnolo, che sta mettendo in grande difficoltà anche un Valentino Rossi che comunque in gara riesce sempre a reagire da campione, tanto da avere ottenuto un terzo e un secondo posto che ne fanno il primo inseguitore del nuovo compagno di squadra. Notizia ottima per la Yamaha - a patto che la rivalità non degeneri -, pessima invece per tutti gli altri, chiamati già ad inseguire lo scatenato Vinales e il sempre presente Rossi.

In effetti stride la facilità con cui Vinales ha iniziato ad andare subito fortissimo sulla Yamaha con i problemi che sta invece avendo Jorge Lorenzo ad adattarsi alla Ducati, che d'altronde notoriamente è moto più difficile da domare. Si attendono dunque segnali di ripresa da parte del maiorchino, ma forse ancora più atteso sarà Marc Marquez. Anche il campione del Mondo delal Honda non ha cominciato bene la nuova stagione, ma Austin è il suo 'giardino', dove ha vinto quattro volte su altrettante edizioni disputate. Insomma, per il numero 93 sarà già un esame molto importante: se nemmeno sul Circuit of the Americas riuscisse a contrastare Vinales, la situazione per la Honda si farebbe davvero molto preoccupante. Di conseguenza è molto facile capire che i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio delle Americhe 2017 della MotoGp ad Austin sta per cominciare…

