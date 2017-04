Diretta/ MotoGp griglia di partenza, qualifiche, FP3, FP4 live: tempi e pole position (oggi GP Americhe 2017)

Marc Marquez, dominatore ad Austin in passato (LaPresse)

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA, FP3 E FP4 DEL GP DELLE AMERICHE 2017 (OGGI 22 APRILE) – La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 22 aprile, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2017 sul circuito di Austin, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position del terzo appuntamento con il Motomondiale 2017. Bisogna fare i conti con le sette ore di fuso orario fra l'Italia e il Texas, dove si trova Austin e dunque anche il Circuit of the Americas: si parte alle ore 16.55 italiane (le 9.55 locali) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 20.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 21.10 via alla Q1, alle ore 21.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA, FP3 E FP4 DEL GP DELLE AMERICHE 2017 AUSTIN: I TEMI CALDI DELLE PRIME SESSIONI (OGGI SABATO 22 APRILE 2017) – Marc Marquez fa sul serio sul circuito di Austin, imponendosi al primo posto nella seconda sessione delle prove libere (FP2) del Gran Premio delle Americhe. Dopo aver visto Maverick Vinales in vetta ha deciso di spingere sull'acceleratore, realizzando un tempo spaziale (2:04.061). Decisiva la scelta di puntare sulla gomma hard per l'anteriore e su quella soft al posteriore. Johann Zarco, invece, ha dimostrato di non provare alcun timore reverenziale nei confronti degli avversari titolati ed esperti e, infatti, ha girato a soli 286 millesimi dal pilota della Honda. Terzo tempo per Vinales, che avrà un motivo in più per vendicarsi in Q2. In ogni caso ha mostrato un'andatura convincente in ottica gara in sella alla sua Yamaha. Un capitolo a parte meriterebbe Valentino Rossi, che ha fatto registrare un buon quarto tempo con pneumatici soft. Il distacco da Marquez è ampio (poco più di 7 decimi), ma i segnali di ripresa sono evidenti. Il team di Iwata continua a lavorare duro sulla moto del pilota di Tavullia, che ha ancora molto da dire in MotoGP. A proposito di italiani incredibili, merita menzione anche Andrea Iannone, che con un gran ultimo giro ha strappato il decimo posto a Jorge Lorenzo, il quale invece continua a non avere feeling con la sua Ducati.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA, FP3 E FP4 DEL GP DELLE AMERICHE 2017 AUSTIN: COSA C'E' DA SAPERE (OGGI SABATO 22 APRILE 2017) – In attesa di vivere questa sessione di prove ufficiali, qualche cenno storico sul Gran Premio di Austin, che d'altronde è in calendario da pochi anni. Innanzitutto va notato che la gara texana a partire dall'anno scorso è rimasta l'unica sul suolo degli Usa in calendario per il Motomondiale dopo che nel giro di pochi anni e per vari motivi sono uscite sia Laguna Seca sia Indianapolis. Resiste così solo il Circuit of the Americas - per questo motivo il Gp è denominato 'delle Americhe' - che è stato costruito nel 2012 per ospitare la tappa americana della Formula 1 e dal 2013 ospita pure la MotoGp, che così quell'anno ebbe ben tre tappe in America, prima delle altrui defezioni. La storia di Austin dunque è piuttosto breve e nella classe regina ha un solo assoluto dominatore: Marc Marquez.

Infatti il pilota spagnolo della Honda ha vinto tutte e quattro le edizioni della corsa disputate dal 2013 al 2016 nella classe regina e quindi nessun altro pilota della MotoGp ha mai trionfato da queste parti. Marc stavolta arriva in Texas reduce da risultati non esaltanti nelle prime due uscite stagionali, in particolare la caduta di Termas de Rio Hondo, di conseguenza avrebbe estremo bisogno di ottenere la quinta vittoria consecutiva in Texas per rilanciarsi anche in classifica. I piloti italiani ad Austin invece non hanno mai vinto, fatta eccezione per Romano Fenati l'anno scorso in Moto3: quest'anno riusciremo a spezzare questo digiuno anche nella top class?Adesso però è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio delle Americhe 2017 della MotoGp sul circuito di Austin sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.