Caduta Vinales / Video, nel MotoGp Usa 2017 il pilota della Yamaha dura due giri

Motogp (LaPresse)

Video Caduta Vinales (MotoGp Gp Usa 2017) - Parte con le migliori delle premese il gran premo degli Stati Uniti per Maverik Vinales che dopo due gare si trovava al comando della classifica piloti della MotoGp. Il suo feeling con la Yamaha M1 è ottimo e sta dimostrando tutto il suo valore. Sul circuito di Austin ha dimostrato di essere l'unico a poter lottare contro Marquez. Qui il polota della Honda ha sempre dimostrato di avere una marcia in più e anche oggi erano pronti a monopolizzare la gara visto che i due avevano un passo abbastanza simili.

Qualcosa non è andato come sperava Maverik Vinales, parte male e finisce in quarta posizione dietro alle due Honda di Pedrosa e Marquez e alla Yamaha di Valentino Rossi. Vinales non sembra avere il passo dimostrato nelle altre sessioni di prova e fatica a tenere il ritmo dei piloti davanti a se. La sua gara dura due giri infatti in piena curva perde il controllo della moto e scivola con la sua M1. Vinales ha perso una grande occasione per segnare la terza vittoria consecutiva insieme a punti importanti per la classifica mondiale dei piloti.

© Riproduzione Riservata.