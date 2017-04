Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Americhe 2017 Austin

Classifica MotoGp - LaPresse

MOTOGP: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (GRAN PREMIO AMERICHE 2017 AUSTIN, OGGI DOMENICA 23 APRILE) – Oggi il Gran Premio delle Americhe 2017 di MotoGp sul circuito di Austin ci darà altre indicazioni circa la classifica del Mondiale Piloti, che per il momento si basa sui risultati di sole due gare, quelle già disputate in Qatar e in Argentina. Gare che sono state vinte entrambe da Maverick Vinales, che di conseguenza è al comando a punteggio pieno con 50 punti e sta già tentando un allungo deciso al comando della classifica Piloti, pur con tutte le cautele del caso, doverose pensando che mancano la bellezza di altri sedici Gran Premi al termine di un Motomondiale che è appena iniziato. Vinales però fa già paura a tutti gli avversari: avrebbe dovuto pagare il noviziato in Yamaha, invece ha dominato i test invernali e poi ha infilato due vittorie nelle prime due uscite del Motomondiale, quindi si candida fin da ora come primo favorito per la conquista del titolo iridato 2017, approfittando in particolare del brutto inizio di stagione dei due big suoi connazionali, Marc Marquez e Jorge Lorenzo.

Sia in Qatar sia in Argentina Valentino Rossi ha fatto in gara dei mezzi miracoli (sportivi, naturalmente) raddrizzando situazioni che dopo le prove sembravano ben più critiche. In questo modo il Dottore è riuscito a salire sul podio sia a Losail sia a Termas de Rio Hondo ed è secondo in classifica generale, anche se 14 punti di ritardo dal compagno di squadra appena arrivato in Yamaha non possono fare molto piacere a un campionissimo come Valentino. Il numero 46 si può almeno consolare pensando ai guai in cui si trovano Marquez e Lorenzo: per Jorge addirittura solo 5 punti in classifica, che ben testimoniano le difficoltà dell'impatto di Lorenzo con la Ducati, anche se da un certo punto di vista sta peggio Marquez, che non può accampare scuse per i soli 13 punti che fino a questo momento sono stati conquistati dal campione del Mondo in carica. D'altronde, a parte Vinales e Rossi nessuno ha ancora trovato la continuità: per Andrea Dovizioso pesa la sfortuna sotto forma di caduta senza colpe a Termas de Rio Hondo, per tutti gli altri invece ci sarà da lavorare duramente per inseguire la coppia della Yamaha.



CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Maverick Vinales (Yamaha) 50

2. Valentino Rossi (Yamaha) 36

3. Andrea Dovizioso (Ducati) 20

4. Scott Redding (Ducati) 17

5. Cal Crutchlow (Honda) 16

5. Alvaro Bautista (Ducati) 16

7. Jack Miller (Honda) 15

8. Marc Marquez (Honda) 13

9. Daniel Pedrosa (Honda) 11

9. Yohann Zarco (Yamaha) 11

11. Aleix Espargaro (Aprilia) 10

11. Jonas Folger (Yamaha) 10

13. Loris Baz (Ducati) 9

13. Danilo Petrucci (Ducati) 9

15. Karel Abraham (Ducati) 8

16. Jonas Folger (Yamaha) 7

17. Hector Barbera (Ducati) 6

17. Alex Rins (Suzuki) 6

19. Jorge Lorenzo (Ducati) 5

19. Esteve Rabat (Honda) 5

21. Pol Espargaro (KTM) 2

22. Bradley Smith (KTM) 1

