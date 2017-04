Diretta/ MotoGp griglia di partenza, gara e warm-up live: vincitore, podio (oggi, GP Americhe 2017)

Valentino Rossi (LaPresse)

DIRETTA MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA GP DELLE AMERICHE 2017 LIVE (AUSTIN): CLASSIFICA, VINCITORE E ORARI TV (OGGI 23 APRILE 2017) – MotoGp in diretta oggi, domenica 23 aprile, con il Gran Premio delle Americhe 2017 sul circuito di Austin, terzo appuntamento con il Motomondiale 2017. Attenzione agli orari, inevitabilmente anomali a causa delle sette ore di fuso orario che separano l'Italia dalla città texana che ospita il Circuit of the Americas: i semafori si spegneranno alle ore 21.00 italiane, che corrispondono alle 14.00 locali - classico orario dei Gran Premi della classe regina -, quando è in programma la partenza della gara della MotoGp, sulla distanza di 21 giri per un totale di 115,8 km, dal momento che ogni giro della pista americana misura 5.513 metri, caratterizzato da 11 curve a sinistra e 9 a destra, dunque ben 20 in totale (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri).

DIRETTA MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA GP DELLE AMERICHE 2017: LE QUALIFICHE - Nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin (terzo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP) Marc Marquez e Maverick Vinales si danno battaglia a suon di giri veloci, alla fine la spunta il campione del mondo in carica che con il tempo di 2:02.741 si aggiudica la pole position precedendo il pilota della Yamaha, a distanza siderale dai due ma comunque in prima fila Valentino Rossi ottiene il terzo tempo grazie un ottimo ultimo giro, in ripresa Jorge Lorenzo che se non altro porta la Ducati in seconda fila accanto a Pedrosa e Zarco, solamente terza fila per Dovizioso, Folger e Crutchlow mentre Iannone, caduto nelle fasi iniziali della Q2, non è andato oltre l'undicesimo tempo. È stata una sessione di qualifica davvero combattutissima, non sono mancati attimi di tensione in particolare tra Rossi e Vinales che si sono ostacolati a vicenda rallentando anche gli altri, al termine delle qualifiche i due si sono comunque chiariti stringendosi la mano, a ulteriore conferma di come il loro rapporto, finora, sia idilliaco. Se sul giro secco Marquez e Vinales sembrano di un'altra categoria facendo il vuoto dietro di sé, domani in gara bisognerà vedere se la Honda ufficiale riuscirà ad avere il passo della Yamaha che in Qatar e Argentina era praticamente irraggiungibile, in ogni caso si preannuncia una lotta a due per la vittoria, vedremo se Valentino Rossi riuscirà a inventarsi qualcosa per diventare il terzo incomodo come spesso gli riesce quando arriva il giorno della gara e si spengono le luci rosse dei semafori.

DIRETTA MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA GP DELLE AMERICHE 2017: LA FP3 - Lorenzo, Marquez, Aleix Espargaro, Iannone, Bautista, Lowes, Dovizioso, Bautista e Rins: tutti questi piloti sono finiti a terra (Marquez e Aleix Espargaro per due volte) nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe in programma sul circuito di Austin (terzo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP). Una serie di cadute causate da diversi fattori, in primis dalle basse temperature dell'asfalto (che non hanno mai superato i 25 gradi) che hanno impedito ai piloti di scaldare in fretta le gomme e appena hanno provato a spingere più forte si sono ritrovati a terra, sbalzati dalle proprie moto, a complicare ulteriormente la vita ai centauri ci ha pensato anche il forte vento laterale. Ad avere la peggio è stato Alex Rins, il portacolori della Suzuki ha riportato una frattura scomposta al polso sinistro, dalle prime immagini si era subito intuito che lo spagnolo si fosse fatto male per come si teneva dolorante il braccio subito dopo l'incidente, weekend finito per lui che è diretto verso l'ospedale per una prima riduzione della frattura. Per quanto riguarda la classifica dei tempi, Vinales nei minuti conclusivi è tornato davanti a tutti lasciandosi alle spalle Marquez e Pedrosa, con Zarco, Crutchlow, Rossi, Dovizioso, Redding, Folger e Iannone che si sono garantiti l'accesso diretto alla Q2.

DIRETTA MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA GP DELLE AMERICHE 2017 LIVE CLASSIFICA, VINCITORE E ORARI TV: COSA C'E' DA SAPERE (OGGI 23 APRILE 2017) – Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 16.40 italiane (le 9.40 in Texas), gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all'inizio della stagione. Quest’anno ci sono meno novità regolamentari rispetto a quelle che erano state introdotte nella passata stagione, ma ci sono stati più cambi moto tra i piloti di spicco: Jorge Lorenzo in Ducati, Maverick Vinales in Yamaha e Andrea Iannone in Suzuki, tanto per fare i tre esempi più significativi. Vinales si è già abbondantemente ambientato con la sua M1, come dimostrano le due vittorie in altrettante gare finora disputate, ma per Lorenzo e Iannone ogni giro può risultare prezioso per migliorare l'affiatamento con la nuova moto.

La pista texana è utilizzata anche dalla Formula 1 ed è caratterizzato, come abbiamo già accennato, da ben 20 curve, mentre i retillinei principali sono due, cioè quello del traguardo e poi quello compreso fra le curve 11 e 12. Da notare pure che si gira in senso anti-orario, come succede solo su poche altre piste. La caratteristica saliente del Circuit of the Americas di Austin è però la salita che va affrontata per raggiungere la prima curva, che è posta a ben 22 metri d'altitudine in più rispetto alla linea del traguardo, dunque una salita che potrebbe lasciare il segno soprattutto nel primo giro, perché chi scatterà bene potrebbe guadagnare davvero tanto. Di certo finora Austin è stato il regno di Marc Marquez, unico vincitore in tutte le edizioni disputate nella classe regina: cosa succederà nel 2017? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio delle Americhe 2017 della MotoGp sul circuito di Austin sta per cominciare…

