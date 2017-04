Marc Marquez ha vinto il GP Americhe 2017 MotoGp (Foto LaPresse)

VIDEO MOTOGP: HIGHLIGHTS E CLASSIFICA GP AMERICHE 2017 (AUSTIN) - Il Gran Premio delle Americhe 2017 MotoGp, sul circuito di Austin, viene vinto da Marc Marquez davanti a Valentino Rossi e Daniel Pedrosa; il Dottore approfitta della caduta di Maverick Vinales e si porta in testa alla classifica del Mondiale piloti dopo tre prove stagionali.

Il quinto Gran premio di Austin nella storia della MotoGp parte in perfetto orario con Marc Marquez in pole, dopo lo spettacolare giro di ieri che gli ha portato in dote la prima posizione in griglia, accanto allo spagnolo Maverik Vinales e Valentino Rossi, per quella che si preannuncia una gara entusiasmante. Giro di ricognizione con nessun problema per i piloti, che si schierano in perfetto orario, si attende solamente lo spegnimento dei semafori, partiti. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DEL GP AMERICHE 2017 AUSTIN (da Sky.it)

Ottimo scatto di Pedrosa che grazie ad un accelerazione improvvisa supera Vinales e arriva in ottima posizione alla prima curva. Pedrosa prende immediatamente la testa con Marquez ad inseguire, e Rossi che si mette in scia alle due Honda. Secondo giro Vinales che era stato autore di una brutta partenza, nella foga di risalire scivola, per fortuna nessuna conseguenze per il pilota, ma gara finita per il leader del mondiale. Quinto giro: Zarco entra negli scarichi di Valentino, lo spagnolo sembra averne di più. Settimo giro contatto tra i due, con Rossi che sembra aver chiuso la traiettoria, la direzione gara per questo mette sotto investigazione l'italiano.

Ottavo giro: inizia la bagarre in testa, con Marquez che infila Pedrosa, indietro intanto Rossi sembra perdere contatto dai primi. Undicesimo giro arriva la stangata per l'italiano, con la direzione gara che applica al "dottore" tre decimi di penalità per il contatto con Zarco, la penalità sarà da scontare a fine gara. Tredicesimo giro Pedrosa ci prova sul compagno di squadra, Marq è però molto più veloce e non lascia la prima posizione, indietro si evidenzia la risalita di Iannone che punta Lorenzo.

Quattordicesimo giro: cambia l'inerzia in testa, con Rossi che grazie alla bagarre tra i due piloti Honda guadagna mezzo secondo. Il liet motiv della fase finale sarà la battaglia per il secondo posto. Sedicesimo giro Rossi incollato al codone di Pedrosa, Marquez ormai si trova a oltre 2 secondi dal compagno di squadra. Diciottesimo giro il numero 46 della Yamaha supera Pedrosa tirando una staccata fenomenale, probabilmente le gomme dello spagnolo sono al limite. Valentino deve però mettere almeno tre centesimi tra lui e l'avversario per guadagnare il secondo posto.

Ultimi giri con Marquez che cavalca in solitaria, dietro Valentino si porta immediatamente sopra al secondo, dando l'impressione di poter gestire il finale della gara. Ultimo giro con la Honda di Marquez che guadagna gli applausi dei centomila appassionati che assiepano gli spalti, da parte sua Valentino guida sulle "uova", le sue gomme sono veramente al limite. Finale di gara con Marquez che passa sotto lo striscione dell'arrivo, secondo Valentino Rossi e terzo Pedrosa.

Nella classifica piloti Rossi grazie ai venti punti conquistati oggi, e alla contestuale caduta di Vinales, guadagna la testa, sei i punti di vantaggio sul compagno di squadra. Da sottolineare che con la vittoria di oggi Marquez entra prepotentemente in lizza per la conquista del titolo mondiale. Deludente anche oggi la prestazione di Lorenzo, che non riesce a trovare "feeling" con la sua Ducati. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DEL GP AMERICHE 2017 AUSTIN (da Sky.it)

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Valentino ROSSI Yamaha ITA 56 2 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 50 3 Marc MARQUEZ Honda SPA 38 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 30 5 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 29 6 Dani PEDROSA Honda SPA 27 7 Johann ZARCO Yamaha FRA 22 8 Jonas FOLGER Yamaha GER 21 9 Scott REDDING Ducati GBR 21 10 Jack MILLER Honda AUS 21 11 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 17 12 Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 14 13 Jorge LORENZO Ducati SPA 12 14 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 10 15 Andrea IANNONE Suzuki ITA 9 16 Loris BAZ Ducati FRA 9 17 Karel ABRAHAM Ducati CZE 8 18 Tito RABAT Honda SPA 8 19 Hector BARBERA Ducati SPA 8 20 Alex RINS Suzuki SPA 7 21 Pol ESPARGARO KTM SPA 2 22 Bradley SMITH KTM GBR 1 23 Sam LOWES Aprilia GBR





