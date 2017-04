Motogp 2017 / News, Valentino Rossi ritorna in testa al mondiale: quest’inverno non ci avrei creduto

Valentino Rossi (LaPresse)

MOTOGP 2017 NEWS, VALENTINO ROSSI TORNA IN TESTA AL MONDIALE – Con il secondo posto ottenuto al Gp delle Americhe 2017, terzo appuntamento della Motogp 2017, Valentino Rossi è tornato in testa alla classifica del mondiale piloti con 56 punti e 6 di distanza dal rivale e compagno di squadra Maverick Vinales. La stagione 2017 della Motogp non poteva che iniziare meglio per il Dottore della Yamaha, che quest’anno ha già spento 38 candeline: su tre prove del mondiale disputate infatti Rossi è andato a podio in tutte e tre le occasioni con un terzo posto in Qatar e i secondi posti in Argentina e ad Austin. Punti preziosi che hanno permesso a Rossi di volare in testa alla classifica, soprattutto anche grazie alla caduta nella gara del Texas del compagno di squadra Vinales, ex primatista (e con due vittorie a bilancio). Per Rossi questo ritorno in cima al mondiale è senza dubbio motivo di orgoglio: il Dottore infatti mancava dalla prima posizione in graduatoria dallo scorso 7 novembre 2015, vigilia della gara del Gp di Valencia dove il nove volte campione del mondo ha di fatto perso il titolo a favore del compagno di squadra in Yamaha Jorge Lorenzo di appena 5 punti. Da allora sono passati 532 giorni e Valentino Rossi pare non aver intenzione di scendere troppo presto dal gradino più alto della classifica del mondiale piloti.

MOTOGP 2017 NEWS, ROSSI IN TESTA AL MONDIALE: NON ME LO ASPETTAVO- La stagione 2017 della Motogp è iniziata con parecchi dubbi per Valentino Rossi in sella alla Yamaha: i test di preparazione non avevano lasciato sensazioni positive al Dottore sulla nuova moto, e la concorrenza con i due piloti Honda e il compagno di squadra Vinales (velocissimo nei test invernali) pareva davvero ardua. In appena 3 Gp della Motogp 2017 però Rossi, andando sempre a podio, è riuscito a strappare il comando della classifica del mondiale piloti a Vinales, mettendo a bilancio ben 56 punti, già 23 in più rispetto a quelli realizzati al termine del terzo Gran Premio della scorsa stagione. La prima posizione del mondiale dopo circa due anni di Rossi ha sorpreso non solo gli appassionati ma lo stesso Valentino che ha affermato: “me lo avessero detto in inverno ci avrei assolutamente e creduto. Anche se già in Qatar, non so perché, ero ottimista. Forse era perché ero talmente disperato e come i matti, mi ripetevo ‘andrà tutto bene’. Invece essere primo nel mondiale è un grande risultato, anche se so già che sarà difficilissimo restare in questa posizione. Però intanto è figo”.

