Motogp 2017/ News: Rins operato al polso, al suo posto correrà Tsuda per la Suzuki

MOTOGP 2017 NEWS, RINS OPERATO AL POLSO SINISTRO- sarà operato a Barcellona nei prossimi giorni il pilota della Motogp per la Suzuki Alex Rins, che ha rimediato nel corso dell’ultimo weekend di corsa ad Austin nel Gp delle Americhe 2017 una brutta frattura al polso sinistro. Il pilota spagnolo è infatti incappato in una brutta caduta nel corso della Fp3 della terza prova del mondiale della MotoGP ad Austin, che ha costretto il centauro al ritiro dalla gara. Già alla prima visita media effettuata nella clinica mobile era stata paventa l’infausta diagnosi, confermata poi da ulteriori esami strumentali. Ora Rins dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico prima di concedersi un periodo di riposo forzato. Purtroppo non sono ancora noti i tempi di recupero dello stesso Rins, che verranno ufficializzati solo in seguito all’intervento chirurgico al braccio sinistro, ma si stima un periodo di recupero di circa 6 settimane. In questo caso il Gp del grande ritorno in pista di Rins e della sua Suzuki potrebbe essere quello di Catalogna.

MOTOGP 2017 NEWS, TSUDA SOSTITUIRA’ RINS IN SUZUKI- L’improvvida uscita di scena di Alex Rins dalla stagione della MotoGP 2017 in seguito alla bitta frattura rimediata con la sua Suzuki al polso sinistro nella Fp3 del Gp delle Americhe 2017 a Austin, nella scuderia giapponese si è dovuto correre ai ripari per coprire la possibile lunga assenza dello spagnolo. La Suzuki ha quindi deciso di affidare la propria moto per i prossimi Gp della stagione 2017 della Motogp al terzo pilota e tester giapponese Takuya Tsuda. Per lui il prossimo Gp di Jerez sarà il primo debutto nella classe regina della Motogp, anche se ha già messo alle spalle diversi minuti utili con la Suzuki, avendo partecipato ai test ufficiali a Valencia e a Sepang quest’inverno. Nonostante la poca esperienza in Motogp il curriculum di Tsuda è comunque notevole e comprende tra gli altri il secondo posto nella classifica del mondiale Superbike giapponese e la pole nella 8 ore di Suzuka nel 2014.

